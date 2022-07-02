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السعودية تعلن وصول 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية تعلن وصول 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن "أكثر من 358 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات شتى". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T13:14+0000
2022-07-02T13:14+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس: "ذكرت أرقام أوردتها وزارة الحج والعمرة أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام".وأضافت أن "مركز الهجرة البري استقبل أكثر من 50 ألف حاج، كما استقبل مركز حجاج البر ما يزيد عن 18 ألف حاج، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم".وأوضحت الوزارة أن "حجاج بنغلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة، بواقع 12 ألف حاج، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجا، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجا، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجا".وبينت أن " 277 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الجمعة أكثر من 80 ألفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزارة-الحج-السعودية-تعلن-عن-قرار-جديد-يخص-حجاج-الداخل-1064526792.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

السعودية تعلن وصول 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة

13:14 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / Bandar Al-Dandaniالحج، مكة، السعودية 15 أغسطس/ آب 2018
الحج، مكة، السعودية 15 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / Bandar Al-Dandani
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن "أكثر من 358 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات شتى".
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس: "ذكرت أرقام أوردتها وزارة الحج والعمرة أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام".
الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
وزارة الحج السعودية تعلن عن قرار جديد يخص حجاج الداخل
08:30 GMT
وأضافت أن "مركز الهجرة البري استقبل أكثر من 50 ألف حاج، كما استقبل مركز حجاج البر ما يزيد عن 18 ألف حاج، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم".
وأوضحت الوزارة أن "حجاج بنغلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة، بواقع 12 ألف حاج، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجا، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجا، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجا".
وبينت أن " 277 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الجمعة أكثر من 80 ألفا.
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