عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220703/أستراليا-تطالب-آلاف-المواطنين-في-سيدني-بإخلاء-منازلهم-1064579124.html
أستراليا تطالب آلاف المواطنين في سيدني بإخلاء منازلهم
أستراليا تطالب آلاف المواطنين في سيدني بإخلاء منازلهم
طالبت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم في سيدني اليوم الأحد في ظل هطول أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:54+0000
2022-07-03T13:54+0000
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1048447443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26191d94d8e38a38037a5d4ccd7b6e65.jpg
وقالت السلطات إنها أصدرت 18 أمرا بالإجلاء لغرب سيدني، وهي منطقة غرقت بمياه فيضانات عارمة في آذار/ مارس.ونقلت "فرانس برس" عن وزيرة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيفاني كوك، قولها "إنها حالة طارئة تهدد الأرواح".ووصفت الوزيرة الفيضانات بأنها "سريعة التطور"، مطالبة المواطنين بالاستعداد "لإخلاء منازلهم خلال وقت قصير".وشهدت كامدن الضاحية الواقعة جنوب غرب سيدني والتي يقطنها أكثر من مئة ألف شخص، غرق المحال ومحطة وقود بمياه الفيضانات.وطلبت الوزيرة من الأهالي المقيمين على طول 500 كم من الساحل الشرقي لأستراليا، في كل من شمال وجنوب سيدني، التفكير في إلغاء مخططات سفرهم خلال العطلة المدرسية بسبب الطقس.وتعاني أستراليا أسوأ تداعيات التغير المناخي، حيث تزايدت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية.وفي مارس/ آذار، تسببت الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي والناجمة عن عواصف عنيفة دمرت غربي سيدني، في مصرع 20 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20200111/أستراليا-انتهاء-أزمة-الحرائق-يحتاج-لوقت-طويل-رغم-الأمطار-1044021672.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1048447443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ad1ffecfe734e8a69784295fc0b8f24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أستراليا

أستراليا تطالب آلاف المواطنين في سيدني بإخلاء منازلهم

13:54 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Mark Bakerفيضانات هائلة بعد أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام في أستراليا، 22 مارس 2021
فيضانات هائلة بعد أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام في أستراليا، 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Mark Baker
تابعنا عبرTelegram
طالبت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين بإخلاء منازلهم في سيدني اليوم الأحد في ظل هطول أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد.
وقالت السلطات إنها أصدرت 18 أمرا بالإجلاء لغرب سيدني، وهي منطقة غرقت بمياه فيضانات عارمة في آذار/ مارس.
حرائق غابات في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2020
أستراليا: انتهاء أزمة الحرائق يحتاج لوقت طويل رغم الأمطار
11 يناير 2020, 12:33 GMT
ونقلت "فرانس برس" عن وزيرة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيفاني كوك، قولها "إنها حالة طارئة تهدد الأرواح".
ووصفت الوزيرة الفيضانات بأنها "سريعة التطور"، مطالبة المواطنين بالاستعداد "لإخلاء منازلهم خلال وقت قصير".
وشهدت كامدن الضاحية الواقعة جنوب غرب سيدني والتي يقطنها أكثر من مئة ألف شخص، غرق المحال ومحطة وقود بمياه الفيضانات.
وطلبت الوزيرة من الأهالي المقيمين على طول 500 كم من الساحل الشرقي لأستراليا، في كل من شمال وجنوب سيدني، التفكير في إلغاء مخططات سفرهم خلال العطلة المدرسية بسبب الطقس.
وتعاني أستراليا أسوأ تداعيات التغير المناخي، حيث تزايدت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية.
وفي مارس/ آذار، تسببت الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي والناجمة عن عواصف عنيفة دمرت غربي سيدني، في مصرع 20 شخصا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала