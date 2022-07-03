https://arabic.sputniknews.com/20220703/إسرائيل-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-المهاجرين-الأوكرانيين-وزيلينسكي-يعلق-1064587971.html

إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن المهاجرين الأوكرانيين... وزيلينسكي يعلق

إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن المهاجرين الأوكرانيين... وزيلينسكي يعلق

أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، إعفاء المواطنين الأوكرانيين، الذين يطلبون الدخول إلى البلاد لفترة تمتد حتى ثلاثة أشهر، من تأشيرة الدخول. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T17:03+0000

2022-07-03T17:03+0000

2022-07-03T17:03+0000

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وأوضح الموقع الإلكتروني i24news، مساء اليوم الأحد، أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت قرار الحكومة الإسرائيلية وقرار وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، عدم إعفاء المواطنين الأوكرانيين من الدخول دون تأشيرة دخول، موضحة أن من حقهم البقاء في البلاد لفترة تستمر حتى ثلاثة أشهر، وإعفائهم من تأشيرة الدخول.وشددت المحكمة الإسرائيلية على أن هذا القرار لا ينتقص من صلاحيات وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، بشأن تحديد من يدخل إلى إسرائيل من المهاجرين الأوكرانيين، ولا ينتقص من سلطتها رفض دخول هؤلاء المواطنين الأوكرانيين، بناء على اعتبارات فردية.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ترحيبه بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يلزم دولة إسرائيل إلغاء قيود إضافية على دخول المواطنين الأوكرانيين".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنشوك، قد رحب بدوره بقرار المحكمة العليا، معربا عن سعادته بأنه من الآن فصاعدا لن تكون هناك قيود على القادمين من بلاده إلى إسرائيل.وأكد كونشوك إجرائه محادثة مثمرة حول هذا الشأن مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، وإنه كانت هناك اختلافات بالرأي لكنه كان حديث جيد.

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