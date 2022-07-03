https://arabic.sputniknews.com/20220703/إصابة-عدة-أشخاص-في-إطلاق-نار-بمركز-تسوق-بكوبنهاغن-1064597070.html
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن
أعلنت الشرطة الدنماركية عن اعتقال شخص على علاقة بحادث إطلاق النار في أحد مراكز التسوق بالعاصمة كوبنهاغن ، والذي تسبب في سقوط ضحايا. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T21:38+0000
2022-07-03T21:38+0000
2022-07-03T21:38+0000
أخبار الدنمارك
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وغردت شرطة كوبنهاغن عبر حسابها على موقع" تويتر"، أن الضباط أرسلوا إلى المركز التجاري بعد أنباء عن إطلاق نار، ونصحوا الناس داخل المركز التجاري بالبقاء وانتظار مساعدة الشرطة.وفى وقت سابق، أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة إطلاق نار قام به مجهولون قرب مدينة هورسهولم شرق الدنمارك، حسبما أفادت الشرطة المحلية.وأوضحت الشرطة الدنماركية، أن الحادث وقع في منطقة رونجستيد، قرب المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا شمالي العاصمة كوبنهاجن، مضيفة أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.وأوردت محطة "BT" التلفزيونية المحلية، أن عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث. مضيفة أن الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي الهجوم، لكنها لا تستبعد أن الحديث يدور عن اشتباك بين عصابتين إجراميتين متنافستين.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/ضحايا-في-إطلاق-نيران-بالعاصمة-الدنماركية-1064588227.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدنمارك
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن
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أعلنت الشرطة الدنماركية عن اعتقال شخص على علاقة بحادث إطلاق النار في أحد مراكز التسوق بالعاصمة كوبنهاغن ، والذي تسبب في سقوط ضحايا.
وغردت شرطة كوبنهاغن عبر حسابها على موقع" تويتر"، أن الضباط أرسلوا إلى المركز التجاري
بعد أنباء عن إطلاق نار، ونصحوا الناس داخل المركز التجاري بالبقاء وانتظار مساعدة الشرطة.
وفى وقت سابق، أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة إطلاق نار قام به مجهولون قرب مدينة هورسهولم شرق الدنمارك، حسبما أفادت الشرطة المحلية.
وأوضحت الشرطة الدنماركية، أن الحادث وقع في منطقة رونجستيد، قرب المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا شمالي العاصمة كوبنهاجن، مضيفة أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
وأوردت محطة "BT" التلفزيونية المحلية، أن عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث. مضيفة أن الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي الهجوم، لكنها لا تستبعد أن الحديث يدور عن اشتباك بين عصابتين إجراميتين متنافستين.