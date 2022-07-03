https://arabic.sputniknews.com/20220703/إصابة-4-إسرائيليين-اثنان-منهم-بجروح-خطيرة-بحادث-بحري-في-الأردن-1064582024.html
إصابة 4 إسرائيليين اثنان منهم بجروح خطيرة بحادث بحري في الأردن
إصابة 4 إسرائيليين اثنان منهم بجروح خطيرة بحادث بحري في الأردن
أصيب 4 إسرائيليين، اثنان منهم بجروح خطيرة بحادث تصادم بحري في مدينة العقبة الأردنية وتم إجلاؤهم جوا إلى أحد المستشفيات قرب تل أبيب، بحسب إعلام عبري. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T15:01+0000
2022-07-03T15:01+0000
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وذكرت قناة "كان" الرسمية اليوم الأحد: "أصيب فتى إسرائيلي 14 عاما بجروح بالغة الخطورة يوم أمس (السبت)، وأصيبت والدته 46 عاما بجروح خطيرة، وأصيب والده 53 عاما بجروح متوسطة، إثر حادث خلال ممارستهم أنشطة رياضات مائية في مدينة العقبة الساحلية الأردنية. وأصيب طفل آخر، وهو فرد من عائلة أخرى كان يقيم معهم، بجروح طفيفة".وذكرت القناة أن أفراد العائلة من سكان قرية الرينة قرب الناصرة شمالي إسرائيل.ووقع الحادث بعد تصادم قارب رياضات بحرية وقارب نزهة كان يستقله الإسرائيليون الأربعة في خليج العقبة مقابل شاطئ الفنادق.وأرسلت إسرائيل مروحية أقلت المصابين إلى مستشفى شيبا في حي تل هشومير قرب مدينة تل أبيب.تم تشخيص إصابة الفتى بالحرجة وتم إجلاؤه بعد تخديره وإخضاعه للتنفس الصناعي.وبحسب القناة فإن المصابين من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل)، وهم أقارب النائبة في الكنيست غيداء ريناوي زعبي، لافتة إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس تدخل شخصيا للمساعدة في إجلاء الجرحى إلى إسرائيل.والأسبوع الماضي لقت الإسرائيلية أوريت بيليد 49 عاما، من برديسا وسط إسرائيل مصرعها غرقا خلال الغوص في منتجع شرم الشيخ المصري، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة 4 إسرائيليين اثنان منهم بجروح خطيرة بحادث بحري في الأردن
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أصيب 4 إسرائيليين، اثنان منهم بجروح خطيرة بحادث تصادم بحري في مدينة العقبة الأردنية وتم إجلاؤهم جوا إلى أحد المستشفيات قرب تل أبيب، بحسب إعلام عبري.
وذكرت قناة "كان
" الرسمية اليوم الأحد: "أصيب فتى إسرائيلي 14 عاما بجروح بالغة الخطورة يوم أمس (السبت)، وأصيبت والدته 46 عاما بجروح خطيرة، وأصيب والده 53 عاما بجروح متوسطة، إثر حادث خلال ممارستهم أنشطة رياضات مائية في مدينة العقبة الساحلية الأردنية. وأصيب طفل آخر، وهو فرد من عائلة أخرى كان يقيم معهم، بجروح طفيفة".
وذكرت القناة أن أفراد العائلة من سكان قرية الرينة قرب الناصرة شمالي إسرائيل.
ووقع الحادث بعد تصادم قارب رياضات بحرية وقارب نزهة كان يستقله الإسرائيليون الأربعة في خليج العقبة مقابل شاطئ الفنادق.
وأرسلت إسرائيل مروحية أقلت المصابين إلى مستشفى شيبا في حي تل هشومير قرب مدينة تل أبيب.
تم تشخيص إصابة الفتى بالحرجة وتم إجلاؤه بعد تخديره وإخضاعه للتنفس الصناعي.
وبحسب القناة فإن المصابين من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل)، وهم أقارب النائبة في الكنيست غيداء ريناوي زعبي
، لافتة إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس تدخل شخصيا للمساعدة في إجلاء الجرحى إلى إسرائيل.
والأسبوع الماضي لقت الإسرائيلية أوريت بيليد 49 عاما، من برديسا وسط إسرائيل مصرعها غرقا خلال الغوص في منتجع شرم الشيخ
المصري، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".