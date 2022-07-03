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https://arabic.sputniknews.com/20220703/إقالة-شرطيين-بسبب-تعليقاتهما-المسيئة-لميغان-ماركل-1064593590.html
إقالة شرطيين بسبب تعليقاتهما المسيئة لميغان ماركل
إقالة شرطيين بسبب تعليقاتهما المسيئة لميغان ماركل
أقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا، بسبب تعليقاتهما حول ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T19:25+0000
2022-07-03T19:25+0000
بريطانيا
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وحسب "بي بي سي"، فقد تمكنت ميغان من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات "غير لائقة" بحقها عبر واتسآب. واعتبر الشرطيان أن ميغان ماركل "شخصية كرتونية مناهضة للسود". قال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق في القضية، إن الشرطيين سوخديف جير وبول هيفورد، حيث يعملان في خدمات الطب الشرعي، تبادلا رسائل فيها إهانات لاذعة وتمييزية. وكانت هذه الألفاظ قد أرسلت عبر تطبيق واتسآب على مدار فترة طويلة.
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بريطانيا

إقالة شرطيين بسبب تعليقاتهما المسيئة لميغان ماركل

19:25 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Dominic Lipinskiضباط الشرطة يقفون خارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن حيث لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة
ضباط الشرطة يقفون خارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن حيث لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
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أقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا، بسبب تعليقاتهما حول ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري.
وحسب "بي بي سي"، فقد تمكنت ميغان من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات "غير لائقة" بحقها عبر واتسآب.
واعتبر الشرطيان أن ميغان ماركل "شخصية كرتونية مناهضة للسود".
قال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق في القضية، إن الشرطيين سوخديف جير وبول هيفورد، حيث يعملان في خدمات الطب الشرعي، تبادلا رسائل فيها إهانات لاذعة وتمييزية.
وكانت هذه الألفاظ قد أرسلت عبر تطبيق واتسآب على مدار فترة طويلة.
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