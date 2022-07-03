https://arabic.sputniknews.com/20220703/إقالة-شرطيين-بسبب-تعليقاتهما-المسيئة-لميغان-ماركل-1064593590.html
إقالة شرطيين بسبب تعليقاتهما المسيئة لميغان ماركل
إقالة شرطيين بسبب تعليقاتهما المسيئة لميغان ماركل
أقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا، بسبب تعليقاتهما حول ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T19:25+0000
2022-07-03T19:25+0000
2022-07-03T19:25+0000
بريطانيا
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وحسب "بي بي سي"، فقد تمكنت ميغان من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات "غير لائقة" بحقها عبر واتسآب. واعتبر الشرطيان أن ميغان ماركل "شخصية كرتونية مناهضة للسود". قال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق في القضية، إن الشرطيين سوخديف جير وبول هيفورد، حيث يعملان في خدمات الطب الشرعي، تبادلا رسائل فيها إهانات لاذعة وتمييزية. وكانت هذه الألفاظ قد أرسلت عبر تطبيق واتسآب على مدار فترة طويلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
إقالة شرطيين بسبب تعليقاتهما المسيئة لميغان ماركل
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أقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا، بسبب تعليقاتهما حول ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري.
وحسب "بي بي سي"، فقد تمكنت ميغان
من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات "غير لائقة" بحقها عبر واتسآب.
واعتبر الشرطيان أن ميغان ماركل "شخصية كرتونية مناهضة للسود".
قال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق في القضية، إن الشرطيين سوخديف جير وبول هيفورد، حيث يعملان في خدمات الطب الشرعي، تبادلا رسائل فيها إهانات لاذعة وتمييزية.
وكانت هذه الألفاظ قد أرسلت عبر تطبيق واتسآب على مدار فترة طويلة.