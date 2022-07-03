https://arabic.sputniknews.com/20220703/إيران-قوات-الأمن-والجيش-والحرس-الثوري-تقوم-بأنشطتها-برا-وجوا-لعودة-الأمن-في-المنطقة-1064581122.html

إيران: قوات الأمن والجيش والحرس الثوري تقوم بأنشطتها برا وجوا لعودة الأمن في المنطقة

إيران: قوات الأمن والجيش والحرس الثوري تقوم بأنشطتها برا وجوا لعودة الأمن في المنطقة

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن "الأمن المستديم سائد بصورة جيدة للغاية في محافظة كردستان وحدودها". 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T14:40+0000

2022-07-03T14:40+0000

2022-07-03T14:40+0000

أخبار إيران

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وذكر اللواء باقري، في تصريح له، فور وصوله إلى مطار سنندج مركز محافظة كردستان، أن "الغرض من زيارته هو تفقد القوات المسلحة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وأمن هذه المنطقة خاصة حدود محافظة كردستان وأنشطة القوات المسلحة فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة ومساعدة المواطنيين".وقال: "لقد قمنا خلال الاجتماعات التي استمرت شهرا في الأركان العامة بدراسة متكاملة لجميع أركان العناصر المختلفة للقوات المسلحة في كردستان كي نتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة".وأكد اللواء باقري: أن "الوضع الأمني ​​في كردستان وحدودها جيد للغاية ولا توجد لدينا أية مشاكل، ما عدا أحيانا بعض الأعمال الشريرة المتناثرة جدا، إلا أن القوات المسلحة، من قوات أمن داخلي وحرس ثوري وجيش، تقوم بانشطتها برا وجوا، وأن الامن المستديم سائد في المنطقة".وكان العميد أحمد رضا بوردستان، المستشار الأعلى للقائد العام للجيش الإيراني، أكد أهمية تطوير قدرات بلاده الدفاعية والهجومية للرد الحاسم على تهديدات الأعداء.وأفادت وكالة إرنا، أن تصريحات العميد بوردستان جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى "الشهداء" في مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غربي إيران.وقال العميد بوردستان: "مهمتنا الأساسية هي تطوير قدراتنا الدفاعية والهجومية حتى نتمكن من الرد بشكل حاسم على تهديدات العدو، وعلينا تعزيز استعدادنا القتالي والدفاعي لمواجهة تهديدات العدو".وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن جميع تحركات أعداء بلاده تتم مراقبتها على الحدود وخارج المنطقة، مؤكدا أنه بالتناسب مع التهديدات على إيران، سيتم اعتماد القدرات الدفاعية اللازمة لمواجهة أي تهديدات، وأن القوات الإيرانية لن تُباغت أبدا.

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