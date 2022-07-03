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https://arabic.sputniknews.com/20220703/إيكواس-تقرر-رفع-عقوباتها-الاقتصادية-المفروضة-على-مالي-1064592947.html
"إيكواس" تقرر رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على مالي
"إيكواس" تقرر رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على مالي
أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، اليوم الأحد، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قررت رفع العقوبات الاقتصادية عن مالي التي فرضت في أعقاب الانقلاب... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T19:13+0000
2022-07-03T19:13+0000
العالم
أخبار مالي
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الرباط - سبوتنيك. وأوضح التلفزيون المالي أن قادة المجموعة الذين اجتمعوا في العاصمة الغانية أكرا، قرروا رفع العقوبات عن مالي، في وقت أعلنت فيه السلطات الانتقالية عن تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة عبر انتخابات رئاسية في شباط/ فبراير 2024.كما سيكون هناك عودة للديبلوماسيين واستئناف للرحلات، مع المطالبة بعدم مشاركة السلطات الانتقالية في الانتخابات المقبلة بمالي.وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/ آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.وتبع قرار الاتحاد قرار من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بتعليق عضوية مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-رئيس-وزراء-مالي-وقادة-الانقلاب-1058032108.html
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العالم, أخبار مالي

"إيكواس" تقرر رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على مالي

19:13 GMT 03.07.2022
© DAPHNE BENOITعلم مالي
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© DAPHNE BENOIT
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أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، اليوم الأحد، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قررت رفع العقوبات الاقتصادية عن مالي التي فرضت في أعقاب الانقلاب العسكري.
الرباط - سبوتنيك. وأوضح التلفزيون المالي أن قادة المجموعة الذين اجتمعوا في العاصمة الغانية أكرا، قرروا رفع العقوبات عن مالي، في وقت أعلنت فيه السلطات الانتقالية عن تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة عبر انتخابات رئاسية في شباط/ فبراير 2024.
كما سيكون هناك عودة للديبلوماسيين واستئناف للرحلات، مع المطالبة بعدم مشاركة السلطات الانتقالية في الانتخابات المقبلة بمالي.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس وزراء مالي وقادة الانقلاب
4 فبراير, 16:56 GMT
وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/ آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وتبع قرار الاتحاد قرار من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بتعليق عضوية مالي.
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