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https://arabic.sputniknews.com/20220703/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الانزلاق-الأرضي-في-الهند-إلى-37-قتيلا-1064591100.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا، اليوم الأحد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T18:12+0000
2022-07-03T18:12+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب تقارير هندية، لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين، مع استمرار توقف عمليات البحث بسبب الهطول الغزير للأمطار.وكان انزلاق أرضي قد وقع الأسبوع الماضي، وضرب موقعا لأفراد الجيش الهندي تم نشرهم لحماية خط سكة حديدية قيد الإنشاء بمقاطعة نوني في ولاية مانيبور.
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أخبار الهند اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا

18:12 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Всеволод Тарасевичامرأة على ضفة أحد الأنهار في الهند
امرأة على ضفة أحد الأنهار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Всеволод Тарасевич
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا، اليوم الأحد.
وحسب تقارير هندية، لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين، مع استمرار توقف عمليات البحث بسبب الهطول الغزير للأمطار.

وكان انزلاق أرضي قد وقع الأسبوع الماضي، وضرب موقعا لأفراد الجيش الهندي تم نشرهم لحماية خط سكة حديدية قيد الإنشاء بمقاطعة نوني في ولاية مانيبور.
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