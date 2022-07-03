https://arabic.sputniknews.com/20220703/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الانزلاق-الأرضي-في-الهند-إلى-37-قتيلا-1064591100.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا، اليوم الأحد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T18:12+0000
2022-07-03T18:12+0000
2022-07-03T18:12+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب تقارير هندية، لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين، مع استمرار توقف عمليات البحث بسبب الهطول الغزير للأمطار.وكان انزلاق أرضي قد وقع الأسبوع الماضي، وضرب موقعا لأفراد الجيش الهندي تم نشرهم لحماية خط سكة حديدية قيد الإنشاء بمقاطعة نوني في ولاية مانيبور.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في الهند إلى 37 قتيلا، اليوم الأحد.
وحسب تقارير هندية، لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين، مع استمرار توقف عمليات البحث بسبب الهطول الغزير للأمطار
.
وكان انزلاق أرضي قد وقع الأسبوع الماضي، وضرب موقعا لأفراد الجيش الهندي تم نشرهم لحماية خط سكة حديدية قيد الإنشاء بمقاطعة نوني في ولاية مانيبور.