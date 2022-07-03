https://arabic.sputniknews.com/20220703/ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الأوكراني-على-بيلغورود-الروسية-إلى-4-قتلى-بينهم-3-أوكرانيين-1064569259.html

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية إلى 4 قتلى بينهم 3 أوكرانيين

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية إلى 4 قتلى بينهم 3 أوكرانيين

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 4 قتلى، هم مواطن روسي و3 مواطنين... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T10:30+0000

2022-07-03T10:30+0000

2022-07-03T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام"، "بالنسبة للقتلى فوفقًا للمعلومات التي لديّ في هذه اللحظة هم 4 أشخاص، أحدهم مواطن بالاتحاد الروسي وثلاثة مواطنين أوكرانيين. حكومة أوكرانيا تقتل مواطنيها على الأراضي الروسية. لقد بلغت حكومة أوكرانيا قمة العبث بتصرفاتها".وأضاف غلادكوف أن القصف على بيلغورود أسفر أيضًا عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، لكن إصاباتهم ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا على حياتهم.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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