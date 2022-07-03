https://arabic.sputniknews.com/20220703/استطلاع-انقسام-في-إسكتلندا-حول-استفتاء-ثان-على-الاستقلال-1064562049.html
استطلاع: انقسام في إسكتلندا حول استفتاء ثان على الاستقلال
استطلاع: انقسام في إسكتلندا حول استفتاء ثان على الاستقلال
كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الإسكتلنديين منقسمون حول إجراء استفتاء ثان في البلاد على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 2023. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T04:51+0000
2022-07-03T04:51+0000
2022-07-03T04:51+0000
اسكتلندا
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وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن الاستطلاع، الذي أجرته "بانيلبيز" لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، أظهر أن 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43 في المئة لصالح إجراء استفتاء جديد.وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، فيما قال 3 في المئة آخرون إن لا رأي لهم في الموضوع.وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا آراءهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورغن الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023.وأكد حوالي 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال إسكتلندا، مقابل 47 في المئة أعلنوا نيتهم دعم بقاء إسكتلندا في المملكة المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/ملكة-بريطانيا-تلتقي-رئيسة-وزراء-اسكتلندا-التي-تطالب-بالاستقلال-1064419869.html
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اسكتلندا
استطلاع: انقسام في إسكتلندا حول استفتاء ثان على الاستقلال
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كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الإسكتلنديين منقسمون حول إجراء استفتاء ثان في البلاد على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 2023.
وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن الاستطلاع، الذي أجرته "بانيلبيز" لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، أظهر أن 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43 في المئة لصالح إجراء استفتاء جديد.
وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، فيما قال 3 في المئة آخرون إن لا رأي لهم في الموضوع.
وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا آراءهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستور
غن الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023.
وأكد حوالي 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال إسكتلندا، مقابل 47 في المئة أعلنوا نيتهم دعم بقاء إسكتلندا في المملكة المتحدة.