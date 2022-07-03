https://arabic.sputniknews.com/20220703/استطلاع-71-بالمئة-من-الأمريكيين-لا-يرغبون-في-ترشح-بايدن-لإعادة-انتخابه-في-2024-1064564851.html

استطلاع: 71 بالمئة من الأمريكيين لا يرغبون في ترشح بايدن لإعادة انتخابه في 2024‏

استطلاع: 71 بالمئة من الأمريكيين لا يرغبون في ترشح بايدن لإعادة انتخابه في 2024‏

كشف استطلاع رأي جديد أن 7 من كل 10 أميركيين إنهم لا يرغبون في أن يترشح الرئيس الأمريكي، ‏جو بايدن، لولاية ثانية، وذلك بالتزامن مع بقاء أرقام تأييد بايدن... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T08:13+0000

2022-07-03T08:13+0000

2022-07-03T08:13+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

دونالد ترامب

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وتم إجراء الاستطلاع في يومي 28 و29 يونيو/ حزيران 2022، بالتعاون بين مركز الدراسات السياسية الأمريكية في جامعة هارفارد واستطلاع هاريس، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.ووجد الاستطلاع الذي شمل 1308 ناخب مسجل أن 71 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لولاية ثانية، مقارنة بـ29 بالمئة ممن قالوا إنه يجب أن يترشح.ويأتي هذا التطور مع استمرار معاناة بايدن من معدلات الموافقة المنخفضة، إذ منحه المشاركون في الاستطلاع الجديد درجات منخفضة في التعامل مع التضخم (28 بالمئة)، والاقتصاد (32 بالمئة)، وتحفيز الوظائف (43 بالمئة) والاستجابة لوباء "كورونا" (50 بالمئة).ويستعد الديموقراطيون بالفعل للخسائر في شهر نوفمبر المقبل، بالنظر إلى أرقام التأييد المنخفضة لبايدن، والسابقة التاريخية المتمثلة في أن حزب الرئيس في فترة ولايته الأولى يعاني عموما من خسائر في انتخابات التجديد النصفي.لا لعودة ترامب وفي المقابل، يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (61 بالمائة) أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لا ينبغي عليه أن يترشح للبيت الأبيض في عام 2024، بينما يرى 39 بالمئة من المستطلعين أنه يجب يجب أن يترشح مرة أخرى.من بين المستجيبين الذين تم استطلاع آرائهم، والذين يعتقدون أن ترامب لا ينبغي أن يقدم عرضا آخر في الدورة الرئاسية المقبلة، قال 36 بالمئة إن ترامب كان متقلبا، وأشار 33 بالمئة إنه سيقسم البلاد، وأجاب 30 بالمئة أنه كان مسؤولا عن أحداث اقتحام أنصاره ومؤيدي مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، من أجل منع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.وقال غالبية من شملهم الاستطلاع إنهم سينظرون إلى مرشح مستقل معتدل، في حالة حدوث مواجهة بايدن وترامب ضد بعضهما البعض في انتخابات عام 2024، بما في ذلك أغلبية من الجمهوريين والديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع.

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