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الإمارات تطلق عمليات المستشفى الميداني لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان
الإمارات تطلق عمليات المستشفى الميداني لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات المستشفى الميداني التشغيلية الذي أقامته في المناطق المتضررة من الزلازل الذي شهدته أفغانستان، وذلك بعد تجهيزه... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T17:30+0000
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أشار سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان، عيسى سالم الظاهري، إلى أن: "إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة التحديات وتوفير المساعدات المتعلقة بالتدخل الطبي السريع والأدوية المنقذة للأرواح في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال التي يصعب الوصول إليها".وكانت دولة الإمارات قد أرسلت ثلاث طائرات تحمل مستشفى ميدانيا بمساحة 1000 متر مربع، يضم 75 سريرا وغرفتي عمليات مجهزتين بأحدث المستلزمات والأجهزة الطبية، لتقديم الإغاثة لضحايا الزلزال في أفغانستان. كما أرسلت الإمارات 16 طنا متريا من المعدات، وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة.يأتي ذلك بناء على توجيهات أصدرها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتشغيل جسر جوي في أعقاب الكارثة الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وكان الزلزال الذي ضرب العديد من القرى والمناطق جنوب شرقي أفغانستان، قد ترك الآلاف من المواطنين دون مآوى أو غذاء، يصارعون الذكريات الأليمة التي عاشوها وقت الزلزال الذي تسببت في فقدان المئات من الأشخاص، في الوقت الذي تطلق منظمات دولية استغاثات لتوفير الدعم للأهالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/الإمارات-ترسل-3-طائرات-تحمل-مساعدات-إلى-أفغانستان-1064539458.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أفغانستان اليوم, إغاثة
الإمارات تطلق عمليات المستشفى الميداني لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان
17:30 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات المستشفى الميداني التشغيلية الذي أقامته في المناطق المتضررة من الزلازل الذي شهدته أفغانستان، وذلك بعد تجهيزه بالمعدات والمستلزمات الطبية بجانب الأدوية والطواقم الطبية المتخصصة.
أشار سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان، عيسى سالم الظاهري، إلى أن: "إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة التحديات وتوفير المساعدات المتعلقة بالتدخل الطبي السريع والأدوية المنقذة للأرواح في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال التي يصعب الوصول إليها".
وكانت دولة الإمارات قد أرسلت ثلاث طائرات تحمل مستشفى ميدانيا
بمساحة 1000 متر مربع، يضم 75 سريرا وغرفتي عمليات مجهزتين بأحدث المستلزمات والأجهزة الطبية، لتقديم الإغاثة لضحايا الزلزال في أفغانستان. كما أرسلت الإمارات 16 طنا متريا من المعدات، وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة.
يأتي ذلك بناء على توجيهات أصدرها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتشغيل جسر جوي في أعقاب الكارثة الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكان الزلزال
الذي ضرب العديد من القرى والمناطق جنوب شرقي أفغانستان، قد ترك الآلاف من المواطنين دون مآوى أو غذاء، يصارعون الذكريات الأليمة التي عاشوها وقت الزلزال الذي تسببت في فقدان المئات من الأشخاص، في الوقت الذي تطلق منظمات دولية استغاثات لتوفير الدعم للأهالي.