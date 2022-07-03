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https://arabic.sputniknews.com/20220703/الإمارات-تعزي-إيران-في-ضحايا-زلزال-هرمزغان-1064566700.html
الإمارات تعزي إيران في ضحايا زلزال هرمزغان
الإمارات تعزي إيران في ضحايا زلزال هرمزغان
قدمت دولة الإمارات تعازيها إلى إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمز غان في جنوب البلاد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:17+0000
2022-07-03T09:17+0000
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الأحد، إن الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع طهران في ضحايا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.وأضافت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبرت عن خالص التعازي لحكومة جمهورية إيران وشعبها الجار.كما بعثت الوزارة بتعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذه الكارثة المؤلمة، معربة عن وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-19-بزلزال-جنوب-إيران-1064521912.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعزي إيران في ضحايا زلزال هرمزغان

09:17 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / -
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قدمت دولة الإمارات تعازيها إلى إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمز غان في جنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الأحد، إن الإمارات عبرت عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع طهران في ضحايا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 بزلزال جنوب إيران
أمس, 00:35 GMT
وأضافت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبرت عن خالص التعازي لحكومة جمهورية إيران وشعبها الجار.
كما بعثت الوزارة بتعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذه الكارثة المؤلمة، معربة عن وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.
وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
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