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البرهان يؤكد على أهمية إنجاح القمة الطارئة لمنظمة الإيقاد
البرهان يؤكد على أهمية إنجاح القمة الطارئة لمنظمة الإيقاد
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد عبد الفتاح البرهان، على أهمية العمل لإنجاح القمة الطارئة للمنظمة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:12+0000
2022-07-03T07:12+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا خلال لقائه السكرتير التنفيذي للمنظمة ورقنة قبيهو، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.واستعرض الجانبان خلال اللقاء رؤية السودان الذي يترأس المنظمة لتفعيل عمل وأنشطة الإيقاد.وتناول اللقاء ترتيبات الخرطوم بوصفها رئيسا للإيقاد لضمان نجاح القمة الطارئة التي ستعقد في نيروبي يوم الثلاثاء المقبل.وذكر السكرتير التنفيذي للمنظمة أن البرهان وجه بأهمية العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة للإيقاد.وأكد ورقنة على أهمية انعقاد القمة لكونها تأتي في وقت حرج تواجه فيه المنطقة العديد من المشكلات الإقليمية والدولية.ورأى أن قمة المنظمة تساهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/وزير-الدفاع-السوداني-يسلم-رئيس-المجلس-الانتقالي-في-تشاد-رسالة-من-البرهان-1064474533.html
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أخبار السودان اليوم

البرهان يؤكد على أهمية إنجاح القمة الطارئة لمنظمة الإيقاد

07:12 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد عبد الفتاح البرهان، على أهمية العمل لإنجاح القمة الطارئة للمنظمة.
جاء هذا خلال لقائه السكرتير التنفيذي للمنظمة ورقنة قبيهو، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
وزير الدفاع السوداني يسلم رئيس المجلس الانتقالي في تشاد رسالة من البرهان
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واستعرض الجانبان خلال اللقاء رؤية السودان الذي يترأس المنظمة لتفعيل عمل وأنشطة الإيقاد.
وتناول اللقاء ترتيبات الخرطوم بوصفها رئيسا للإيقاد لضمان نجاح القمة الطارئة التي ستعقد في نيروبي يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر السكرتير التنفيذي للمنظمة أن البرهان وجه بأهمية العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة للإيقاد.
وأكد ورقنة على أهمية انعقاد القمة لكونها تأتي في وقت حرج تواجه فيه المنطقة العديد من المشكلات الإقليمية والدولية.
ورأى أن قمة المنظمة تساهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم.
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