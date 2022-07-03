https://arabic.sputniknews.com/20220703/الجيش-الإسرائيلي-حزب-الله-يحاول-تقويض-السيادة-الإسرائيلية-بشتى-الطرق-على-الأرض-وفي-الجو-والبحر-1064566067.html
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "حزب الله" اللبناني يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر". 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:57+0000
2022-07-03T08:57+0000
2022-07-03T08:57+0000
العالم
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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل، وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، عبر بيان صادر عنه، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل كاريش.وقال "حزب الله" في البيان إنه "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".وأكد "حزب الله" أن "المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.
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سبوتنيك عربي
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العالم
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "حزب الله" اللبناني يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر".
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل، وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، عبر بيان صادر عنه، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل كاريش.
وقال "حزب الله" في البيان إنه "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".
وأكد "حزب الله" أن "المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي
، مساء اليوم السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.