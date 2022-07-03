https://arabic.sputniknews.com/20220703/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-باختراق-حماس-هواتف-جنوده-1064573581.html
الجيش الإسرائيلي يعترف باختراق حماس "هواتف جنوده"
الجيش الإسرائيلي يعترف باختراق حماس "هواتف جنوده"
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، باختراق حركة حماس "هواتف جنوده" من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:50+0000
2022-07-03T11:50+0000
2022-07-03T11:50+0000
أخبار العالم العربي
حركة حماس
إسرائيل
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ونشرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأحد، تقريرا مطولا كشفت من خلاله أنه رغم إحباط الجيش الإسرائيلي عشرات المحاولات من حركة حماس لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، من خلال حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك عشرات المحاولات التي نجحت حماس في اختراقها فعليا.وأكدت القناة أن عناصر ونشطاء من حركة حماس استخدموا حسابات مزيفة على "تليغرام" و"تويتر" والتعريف بأنهم فتيان إسرائيليات بهدف إقناع الجنود تنزيل تطبيقات ألعاب، بهدف السيطرة على هواتف هؤلاء الجنود.وأشارت القناة إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن حركة حماس لم تتوان عن محاولة اختراق المزيد من هواتف الجنود الإسرائيليين، بدعوى جمع المعلومات الإستخبارية المهمة.وأوضح تقرير القناة أن عملية مشتركة لأكثر من جهة ووحدة إسرائيلية نافذة كانت مسؤولة عن إحباط محاولات حماس اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أنه لم يحدث اختراق أمني أو نقل معلومات حساسة للحركة الفلسطينية.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعترف باختراق حماس "هواتف جنوده"
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اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، باختراق حركة حماس "هواتف جنوده" من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأحد، تقريرا مطولا كشفت من خلاله أنه رغم إحباط الجيش الإسرائيلي عشرات المحاولات من حركة حماس
لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، من خلال حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك عشرات المحاولات التي نجحت حماس في اختراقها فعليا.
وأكدت القناة أن عناصر ونشطاء من حركة حماس استخدموا حسابات مزيفة على "تليغرام" و"تويتر" والتعريف بأنهم فتيان إسرائيليات بهدف إقناع الجنود تنزيل تطبيقات ألعاب، بهدف السيطرة على هواتف هؤلاء الجنود.
وأشارت القناة إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن حركة حماس لم تتوان عن محاولة اختراق المزيد من هواتف الجنود الإسرائيليين
، بدعوى جمع المعلومات الإستخبارية المهمة.
وأوضح تقرير القناة أن عملية مشتركة لأكثر من جهة ووحدة إسرائيلية نافذة كانت مسؤولة عن إحباط محاولات حماس اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أنه لم يحدث اختراق أمني أو نقل معلومات حساسة للحركة الفلسطينية.