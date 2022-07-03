https://arabic.sputniknews.com/20220703/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-أمريكا-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-الحفريات-أسفل-الأقصى-1064576227.html
الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات أسفل الأقصى
الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات أسفل الأقصى
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات التي تنفذها أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:55+0000
2022-07-03T12:55+0000
2022-07-03T12:55+0000
المسجد الأقصى
إسرائيل
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وقالت الوزارة في بيان إنه ينبغي أن يكون هناك موقف دولي ضاغط لوقف "الحفريات الاستعمارية تحت الأقصى ومحيطه قبل فوات الأوان"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.ودعا البيان لإجبار إسرائيل على الالتزام بالوضع القائم في الأقصى واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية.وانتقدت وزارة الخارجية بأشد العبارات الحفريات "التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه".وقالت الوزارة إن الحفريات الإسرائيلية تستهدف أساسات المسجد و"تزوير معالمه ... بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال".وحذرت الخارجية من "مخاطر على الأقصى خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي" مشيرة إلى تشققات وسقوط حجارة من أعمدته.وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية حذرت من استمرار تساقط الحجارة، من أعمدة المسجد الأقصى القديم، "دون معرفة الأسباب".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-1064078712.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات أسفل الأقصى
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات التي تنفذها أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه.
وقالت الوزارة في بيان إنه ينبغي أن يكون هناك موقف دولي ضاغط لوقف "الحفريات الاستعمارية تحت الأقصى ومحيطه قبل فوات الأوان"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
.
ودعا البيان لإجبار إسرائيل على الالتزام بالوضع القائم في الأقصى واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية.
وانتقدت وزارة الخارجية بأشد العبارات الحفريات "التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال
ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه".
وقالت الوزارة إن الحفريات الإسرائيلية تستهدف أساسات المسجد و"تزوير معالمه ... بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال".
وحذرت الخارجية من "مخاطر على الأقصى خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي" مشيرة إلى تشققات وسقوط حجارة من أعمدته.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية حذرت من استمرار تساقط الحجارة، من أعمدة المسجد الأقصى القديم، "دون معرفة الأسباب".