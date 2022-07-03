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الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات أسفل الأقصى
الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات أسفل الأقصى
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات التي تنفذها أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:55+0000
2022-07-03T12:55+0000
المسجد الأقصى
إسرائيل
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وقالت الوزارة في بيان إنه ينبغي أن يكون هناك موقف دولي ضاغط لوقف "الحفريات الاستعمارية تحت الأقصى ومحيطه قبل فوات الأوان"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.ودعا البيان لإجبار إسرائيل على الالتزام بالوضع القائم في الأقصى واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية.وانتقدت وزارة الخارجية بأشد العبارات الحفريات "التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه".وقالت الوزارة إن الحفريات الإسرائيلية تستهدف أساسات المسجد و"تزوير معالمه ... بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال".وحذرت الخارجية من "مخاطر على الأقصى خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي" مشيرة إلى تشققات وسقوط حجارة من أعمدته.وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية حذرت من استمرار تساقط الحجارة، من أعمدة المسجد الأقصى القديم، "دون معرفة الأسباب".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-1064078712.html
إسرائيل
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المسجد الأقصى, إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات أسفل الأقصى

12:55 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الحفريات التي تنفذها أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه.
وقالت الوزارة في بيان إنه ينبغي أن يكون هناك موقف دولي ضاغط لوقف "الحفريات الاستعمارية تحت الأقصى ومحيطه قبل فوات الأوان"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
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23 يونيو, 08:10 GMT
ودعا البيان لإجبار إسرائيل على الالتزام بالوضع القائم في الأقصى واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية.
وانتقدت وزارة الخارجية بأشد العبارات الحفريات "التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه".
وقالت الوزارة إن الحفريات الإسرائيلية تستهدف أساسات المسجد و"تزوير معالمه ... بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال".
وحذرت الخارجية من "مخاطر على الأقصى خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي" مشيرة إلى تشققات وسقوط حجارة من أعمدته.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية حذرت من استمرار تساقط الحجارة، من أعمدة المسجد الأقصى القديم، "دون معرفة الأسباب".
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