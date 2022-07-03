https://arabic.sputniknews.com/20220703/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الجنائية-الدولية-بإصدار-مذكرات-توقيف-بحق-مجرمي-الحرب-الإسرائيليين-1064586919.html
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق "مجرمي الحرب الإسرائيليين"
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق "مجرمي الحرب الإسرائيليين"
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، "المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين". 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:42+0000
2022-07-03T16:42+0000
2022-07-03T16:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102066/81/1020668115_0:21:1242:720_1920x0_80_0_0_1da383e95f30cab043d0f4817cdbd211.jpg
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، الذي ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.واعتبرت الوزارة، "الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي أدت إلى سقوط 78 شهيدا منذ بداية العام وحتى الآن، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت للجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب".وحملت الوزارة، "حكومة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع"، مطالبة "الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورا".وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن "فتى فلسطينيا قتل اليوم بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية في اليوم السابق".وعرفت وزارة الصحة الفلسطينية الشاب، 19 عاما، على أنه كامل علاونة، التي قالت إنه "استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال (جيش الاحتلال الإسرائيلي) في بطنه ويده في جنين".وقال مصدر طبي فلسطيني لوكالة "فرانس برس"، إن علاونة أصيب في قرية جبع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. في حين لم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الحادث".وقتل 49 فلسطينيا منذ أواخر آذار/ مارس في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ من بينهم الصحافية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، التي قتلت بحسب الأمم المتحدة بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها غارة عسكرية في جنين.وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية، بما في ذلك في جنين وما حولها.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-1064581430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102066/81/1020668115_0:0:1242:932_1920x0_80_0_0_5f6e9ac8384bd18046bdcd8564f4e32c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق "مجرمي الحرب الإسرائيليين"
تابعنا عبر
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، "المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، الذي ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا
.
واعتبرت الوزارة، "الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي أدت إلى سقوط 78 شهيدا منذ بداية العام وحتى الآن، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت للجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب".
وحملت الوزارة، "حكومة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع"، مطالبة "الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورا".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن "فتى فلسطينيا قتل اليوم
بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية في اليوم السابق".
وعرفت وزارة الصحة الفلسطينية الشاب، 19 عاما، على أنه كامل علاونة، التي قالت إنه "استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال (جيش الاحتلال الإسرائيلي) في بطنه ويده في جنين".
وقال مصدر طبي فلسطيني لوكالة "فرانس برس"، إن علاونة أصيب في قرية جبع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. في حين لم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الحادث".
وقتل 49 فلسطينيا منذ أواخر آذار/ مارس في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ من بينهم الصحافية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، التي قتلت بحسب الأمم المتحدة بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها غارة عسكرية في جنين.
وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية، بما في ذلك في جنين وما حولها.