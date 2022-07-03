https://arabic.sputniknews.com/20220703/الخارجية-المصرية-نبذل-جهدا-كبيرا-للتأكيد-على-أهمية-عدم-اللجوء-للعمل-العسكري-لحل-للأزمة-الليبية-1064575586.html
الخارجية المصرية: نبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أهمية عدم اللجوء للعمل العسكري لحل للأزمة الليبية
الخارجية المصرية: نبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أهمية عدم اللجوء للعمل العسكري لحل للأزمة الليبية
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، على أن "بلاده تبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أهمية عدم اللجوء للعمل العسكري وانتهاج سبيل الحوار لحل للأزمة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:29+0000
2022-07-03T12:29+0000
2022-07-03T12:29+0000
مصر
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين شكري ونظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا لتقارير محلية مصرية.كما أعرب وزير الخارجية المصرية عن أمله في "الوصول إلى توافق ليبي ليبي من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وكذلك في إنجاز الاستحقاقات الليبية بإجراء الانتخابات وخروج المرتزقة".وأشار إلى أن "الاضطرابات التي حدثت في ليبيا تؤشر على رفض قطاعات عريضة من الشعب الليبي لغياب التوافق الليبي".ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره النمساوي، لاحترام شرعية مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي، والعمل على الدفع نحو إجراء الانتخابات، وشدد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة المليشيات.ولفت إلى أن "البرلمان الليبي كلّف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصر-للطيران-تطلق-أولى-رحلاتها-من-القاهرة-إلى-بنغازي-شرقي-ليبيا-1061325375.html
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مصر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الخارجية المصرية: نبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أهمية عدم اللجوء للعمل العسكري لحل للأزمة الليبية
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، على أن "بلاده تبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أهمية عدم اللجوء للعمل العسكري وانتهاج سبيل الحوار لحل للأزمة الليبية وضرورة إجراء الانتخابات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين شكري ونظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا لتقارير محلية مصرية
.
كما أعرب وزير الخارجية المصرية عن أمله في "الوصول إلى توافق ليبي ليبي من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وكذلك في إنجاز الاستحقاقات الليبية بإجراء الانتخابات وخروج المرتزقة".
وأشار إلى أن "الاضطرابات التي حدثت في ليبيا تؤشر على رفض قطاعات عريضة من الشعب الليبي لغياب التوافق الليبي".
ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره النمساوي، لاحترام شرعية مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي، والعمل على الدفع نحو إجراء الانتخابات، وشدد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة المليشيات.
ولفت إلى أن "البرلمان الليبي كلّف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.