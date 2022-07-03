https://arabic.sputniknews.com/20220703/الرئيس-المصري-يستقل-القطار-الكهربائي-معلنا-بدء-تشغيله-للمواطنين-فيديو-1064568477.html
الرئيس المصري يستقل القطار الكهربائي معلنا بدء تشغيله للمواطنين... فيديو
الرئيس المصري يستقل القطار الكهربائي معلنا بدء تشغيله للمواطنين... فيديو
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع القطار الكهربائي الخفيف، معلنا بدء تشغيله للمواطنين. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:08+0000
2022-07-03T10:08+0000
2022-07-03T10:08+0000
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واستقل السيسي، القطار الكهربائي الذي يبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 103 كم.وخلال جولة الرئيس المصري، استمع لشرح من وزير النقل كامل الوزير، الذي أوضح أن 20 شركة مصرية وشركات صينية نفذت المشروع.وأشار إلى أن القطار يمر بـ 19 محطة، وينقل مليون راكب يوميًا في المرحلة الحالية.وذكر أن الخط الحالي يضم 22 قطارًا، كل قطار عبارة عن 6 عربات، قائلًا إن زمن التقاطر 2.5 دقيقة، كما أن القطار يخدم المدن الجديدة كالعبور والشروق والمستقبل والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف أن القطار الكهربائي الخفيف يربط مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ويؤدي إلى وفر في الوقود قيمته 1.7 مليار جنيه سنويا.ولفت إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب 310 آلاف راكب من سيارات الأجرة، و330 ألف راكب من الميكروباص، و360 ألف راكب من أصحاب السيارات.ويبلغ سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيه، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/السيسي-في-ذكرى-30-يونيو-مصر-تسير-على-الطريق-الصحيح-بإرادة-صلبة-1064472984.html
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يستقل القطار الكهربائي معلنا بدء تشغيله للمواطنين... فيديو
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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع القطار الكهربائي الخفيف، معلنا بدء تشغيله للمواطنين.
واستقل السيسي
، القطار الكهربائي الذي يبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 103 كم.
وخلال جولة الرئيس المصري، استمع لشرح من وزير النقل كامل الوزير، الذي أوضح أن 20 شركة مصرية وشركات صينية نفذت المشروع.
وأشار إلى أن القطار يمر بـ 19 محطة، وينقل مليون راكب يوميًا في المرحلة الحالية.
وذكر أن الخط الحالي يضم 22 قطارًا، كل قطار عبارة عن 6 عربات، قائلًا إن زمن التقاطر 2.5 دقيقة، كما أن القطار يخدم المدن الجديدة كالعبور والشروق والمستقبل والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن القطار الكهربائي الخفيف
يربط مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ويؤدي إلى وفر في الوقود قيمته 1.7 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب 310 آلاف راكب من سيارات الأجرة، و330 ألف راكب من الميكروباص، و360 ألف راكب من أصحاب السيارات.
ويبلغ سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيه، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.