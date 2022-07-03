https://arabic.sputniknews.com/20220703/السعودية-تبريد-أجواء-الحرم-خلال-الحج-بهواء-بارد-خال-من-الجراثيم-بنسبة-100-صور-1064579907.html

السعودية: تبريد أجواء الحرم خلال الحج بهواء بارد خال من الجراثيم بنسبة 100%... صور

السعودية: تبريد أجواء الحرم خلال الحج بهواء بارد خال من الجراثيم بنسبة 100%... صور

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، أنه سيتم تبريد وتلطيف أجواء المسجد الحرام خلال موسم الحج هذا العام بالهواء البارد المنقى من الجراثيم بنسبة 100%. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T14:20+0000

2022-07-03T14:20+0000

2022-07-03T14:20+0000

أخبار الحج

السعودية

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وحسب بيان رئاسة شؤون الحرمين، تستهلك منظومة التبريد طاقة تصل إلى (159) ألف طن تبريد، وتصنف ضمن أكبر منظومات التبريد في العالم، وتضخ طاقتها عبر محطتين رئيسيتين هما الأكبر عالمياً وهي: محطة كدي، ومحطة الشامية.وأضافت أن مبردات المحطتين تقوم بتبريد المياه ما بين (4) إلى (5) درجات مئوية، وتضخها عبر الأنابيب للمسجد الحرام، ثم إلى وحدات مناولة الهواء بالغرف الميكانيكية؛ ليتم فيها عملية التبادل الحراري، ثم يدفع الهواء النقي المبرد لكافة أرجاء المسجد الحرام.وأشارت إلى أنه تم تجديد وتطوير وحدات مناولة الهواء، واستبدال جميع المبادلات الحرارية بمبادلات جديدة، بالإضافة إلى تغيير جميع الفلاتر الخاصة بتنقية الهواء بشكل دوري.وأوضحت أن الهواء يتم تنقيته عبر وحدات مناولة الهواء بعد سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام، ويتم ذلك على عدة مراحل، عن طريق فلاتر تعمل بكفاءة وتقنية ترشيح عالية، تمنع مرور جزيئات الغبار والجسيمات الصغيرة إلى بيئة التكييف، ثم يتم تعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية التي تعمل على قتل البكتيريا والجراثيم، ليصل الهواء إلى المصليات بالمسجد الحرام خاليا من الجراثيم والفيروسات.وأكدت أن عددا كبيرا من المهندسين والفنيين السعوديين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية سيقومون بالتحكم بدرجات الحرارة، والحفاظ على نسب الرطوبة المطلوبة، ومتابعة الحالة التشغيلية على مدار الساعة.ويعمل الفنيون على موازنة الهواء في المساحات المختلفة من الحرم المكي، وذلك اعتماداً على أعداد وكثافة الزوار؛ وهو ما يسهم في الحفاظ على مستوى الراحة الحرارية بكفاءة استهلاك مثالية للطاقة، وفق منظومة عمل متكاملة مع مراعاة إرشادات الأمن والسلامة.وذكرت أنه خلال موسم الحج سيزداد عدد العاملين بنسبة 25%، لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/السعودية-الهلال-الأحمر-ينفذ-تمرينا-لمواجهة-الحوادث-الجماعية-في-الحج-صور-1064530384.html

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أخبار الحج, السعودية