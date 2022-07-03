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السعودية تعلن حجز 400 ريال عن كل حاج من الداخل
السعودية تعلن حجز 400 ريال عن كل حاج من الداخل
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه سيتم حجز 400 ريال من الشركات والمؤسسات عن كل حاج من حجاج الداخلл خلال موسم حج العام الحالي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:16+0000
2022-07-03T08:16+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
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جاء ذلك في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل لهذا العام، بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد.وقالت الوزارة في الدليل إنه سيتم حجز مبلغ بقيمة 400 ريال لكل حاج، كضمان خدمة للحجاج.وأوضحت أنه سيعاد هذا المبلغ لحساب الشركة أو المؤسسة إذا لم توجد مخالفات أو شكاوى من الحجاج بشأن الخدمات المقدمة لهم في موسم حج 1443هـ.يتم توريدها لحسابات المنشآت بعد موسم الحج، وبحد أقصى في 15 محرم في حالة عدم وجود مخالفات أو شكاوى من قبل الحجاج.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

السعودية تعلن حجز 400 ريال عن كل حاج من الداخل

08:16 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyاليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه سيتم حجز 400 ريال من الشركات والمؤسسات عن كل حاج من حجاج الداخلл خلال موسم حج العام الحالي.
جاء ذلك في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل لهذا العام، بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد.
أداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
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أمس, 10:34 GMT
وقالت الوزارة في الدليل إنه سيتم حجز مبلغ بقيمة 400 ريال لكل حاج، كضمان خدمة للحجاج.
وأوضحت أنه سيعاد هذا المبلغ لحساب الشركة أو المؤسسة إذا لم توجد مخالفات أو شكاوى من الحجاج بشأن الخدمات المقدمة لهم في موسم حج 1443هـ.
يتم توريدها لحسابات المنشآت بعد موسم الحج، وبحد أقصى في 15 محرم في حالة عدم وجود مخالفات أو شكاوى من قبل الحجاج.
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