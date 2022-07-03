https://arabic.sputniknews.com/20220703/السفارة-الأمريكية-في-موسكو-تزيل-عنوانها-من-موقعها-الرسمي-بسبب-التسمية-الجديدة-1064570554.html
السفارة الأمريكية في موسكو تزيل عنوانها من موقعها الرسمي بسبب التسمية الجديدة
السفارة الأمريكية في موسكو تزيل عنوانها من موقعها الرسمي بسبب التسمية الجديدة
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من على موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:59+0000
2022-07-03T10:59+0000
2022-07-03T10:59+0000
روسيا
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ولفتت مصادر روسية أن السفارة الأمريكية في موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الالكتروني الرسمي وبينها المرتبط بعنوان مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو الذي تم إزالته نهائيا من صفحة الموقع.واختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.وأضاف بيان الحكومة: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44.69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".وشارك في التصويت 278،684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة " mos.ru" .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السفارة الأمريكية في موسكو تزيل عنوانها من موقعها الرسمي بسبب التسمية الجديدة
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من على موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.
ولفتت مصادر روسية أن السفارة الأمريكية في موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الالكتروني الرسمي وبينها المرتبط بعنوان مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو الذي تم إزالته نهائيا من صفحة الموقع.
واختار سكان العاصمة الروسية
، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.
وأضاف بيان الحكومة: "تم تسجيل أكبر عدد من الأصوات بنسبة 44.69%، لخيار "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أنه سيتم اختيار ساحة أو شارع آخر لتسميته باسم "جمهورية لوغانسك الشعبية".
وشارك في التصويت 278،684 شخصا، وقاموا بالتصويت بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمة المواطنين في العاصمة " mos.ru" .