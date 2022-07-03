عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220703/السويد-لا-تنفي-شروط-تركيا-مقابل-الانضمام-إلى-اتفاق-الناتو-1064572758.html
السويد لا تنفي شروط تركيا مقابل الانضمام إلى اتفاق الناتو
السويد لا تنفي شروط تركيا مقابل الانضمام إلى اتفاق الناتو
رفضت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الأحد، نفي مزاعم تركيا بأنها وعدت بترحيل الأفراد المطلوبين من قبل أنقرة كجزء من جهود ستوكهولم للانضمام... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:45+0000
2022-07-03T11:45+0000
العالم
السويد
أخبار تركيا اليوم
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063526618_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_cd4bf7c10fdbf386981afc6980ac9470.jpg
على الرغم من استجواب الصحفيين والمخاوف بين اللاجئين الأكراد والأتراك في السويد، لم تذكر أندرسون ما إذا كان هذا الالتزام قد تم تقديمه لأنقرة من أجل رفع الاعتراضات على قبول عضوية السويد في حلف الناتو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".وقالت أندرسون "لقد كنت وزيرة لمدة ثماني سنوات ولم أتحدث قط عما يقال في غرفة المفاوضات"، مضيفة "(هذا) يضعني في الواقع في موقف صعب بعض الشيء في الوقت الحالي".وفي اتفاق وقعته ستوكهولم وهلسنكي في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد يوم الثلاثاء الماضي، اتفقت الدولتان الإسكندنافية على دراسة طلبات التسليم التركية "بشكل سريع وشامل".ولم يتم إعطاء أي وعد بتنفيذ عمليات التسليم فعليا، وقد أشارت فنلندا والسويد منذ ذلك الحين إلى أن العملية في أيدي السلطات والمحاكم المستقلة.لكن الرئيس التركي أردوغان قال يوم الخميس في ختام قمة الناتو إن السويد قطعت "وعدا" بتسليم "73 إرهابيا" وهدد بعرقلة عضوية الناتو إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.أندرسون، التي تم الضغط عليها عدة مرات اليوم لتؤكد ما إذا كان قد تم تقديم مثل هذا الوعد، كررت ببساطة موقف ستوكهولم مشيرة إلى أن السويد ستواصل احترام القوانين الوطنية والدولية، ولن يتم تسليم أي مواطنين سويديين، والقرار متروك للسلطات والمحاكم المستقلة، منوهة "إذا لم تكن متورطا في أنشطة إرهابية، فلا داعي للقلق".جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي لها منذ عودتها من القمة، خلال زيارة لجزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق، التي تستضيف في شهر يوليو/ تموز من كل عام أسبوعا من الاجتماعات السياسية التي تجمع قادة الأحزاب، لكنها أيضا تعد واحدة من المواقع التي من المقرر أن يتم تعزيزها بقوات الجيش السويدي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقرار السويد الانضمام إلى الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مفاجأة-غير-سارة-من-أردوغان-للسويد-وفنلندا-ودول-حلف-شمال-الأطلسي-1064540745.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063526618_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_558a9b78f8e99f220eac06d2dc58bc8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, السويد, أخبار تركيا اليوم, الناتو

السويد لا تنفي شروط تركيا مقابل الانضمام إلى اتفاق الناتو

11:45 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERYرئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون
رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERY
تابعنا عبرTelegram
رفضت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الأحد، نفي مزاعم تركيا بأنها وعدت بترحيل الأفراد المطلوبين من قبل أنقرة كجزء من جهود ستوكهولم للانضمام إلى الناتو.
على الرغم من استجواب الصحفيين والمخاوف بين اللاجئين الأكراد والأتراك في السويد، لم تذكر أندرسون ما إذا كان هذا الالتزام قد تم تقديمه لأنقرة من أجل رفع الاعتراضات على قبول عضوية السويد في حلف الناتو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
وقالت أندرسون "لقد كنت وزيرة لمدة ثماني سنوات ولم أتحدث قط عما يقال في غرفة المفاوضات"، مضيفة "(هذا) يضعني في الواقع في موقف صعب بعض الشيء في الوقت الحالي".
وفي اتفاق وقعته ستوكهولم وهلسنكي في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد يوم الثلاثاء الماضي، اتفقت الدولتان الإسكندنافية على دراسة طلبات التسليم التركية "بشكل سريع وشامل".
ولم يتم إعطاء أي وعد بتنفيذ عمليات التسليم فعليا، وقد أشارت فنلندا والسويد منذ ذلك الحين إلى أن العملية في أيدي السلطات والمحاكم المستقلة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
"مفاجأة غير سارة" من أردوغان للسويد وفنلندا ودول حلف شمال الأطلسي
أمس, 13:27 GMT
لكن الرئيس التركي أردوغان قال يوم الخميس في ختام قمة الناتو إن السويد قطعت "وعدا" بتسليم "73 إرهابيا" وهدد بعرقلة عضوية الناتو إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.
أندرسون، التي تم الضغط عليها عدة مرات اليوم لتؤكد ما إذا كان قد تم تقديم مثل هذا الوعد، كررت ببساطة موقف ستوكهولم مشيرة إلى أن السويد ستواصل احترام القوانين الوطنية والدولية، ولن يتم تسليم أي مواطنين سويديين، والقرار متروك للسلطات والمحاكم المستقلة، منوهة "إذا لم تكن متورطا في أنشطة إرهابية، فلا داعي للقلق".
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي لها منذ عودتها من القمة، خلال زيارة لجزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق، التي تستضيف في شهر يوليو/ تموز من كل عام أسبوعا من الاجتماعات السياسية التي تجمع قادة الأحزاب، لكنها أيضا تعد واحدة من المواقع التي من المقرر أن يتم تعزيزها بقوات الجيش السويدي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقرار السويد الانضمام إلى الناتو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала