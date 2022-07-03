https://arabic.sputniknews.com/20220703/الصومال-يمنح-مصرفين-مصري-وتركي-ترخيصا-بالعمل-كأول-مصرفين-أجنبيين-بالبلاد-1064575295.html
الصومال يمنح مصرفين مصري وتركي ترخيصا بالعمل كأول مصرفين أجنبيين بالبلاد
الصومال يمنح مصرفين مصري وتركي ترخيصا بالعمل كأول مصرفين أجنبيين بالبلاد
منح الصومال رخصتي تشغيل وفتح فروع بالبلاد لمصرفين مصري وتركي، ليكونا بذلك أول مصرفين دوليين يعملان بالبلاد. بحسب بيان للبنك المركزي الصومالي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:20+0000
2022-07-03T12:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان البنك أن اجتماعا يوم أمس السبت عقد لدراسة طلبي بنك مصر وبنك زراعات كاتيليم بفتح فروع في البلاد، وأن الاجتماع خلص إلى أنه، بعد دراسة مكثفة استمرت لأشهر، فقد استوفى المصرفان كافة شروط الترخيص، وتمت الموافقة على الترخيص، وصار بمقدور المصرفين تشغيل فروع لهما بالصومال.وأعرب محافظ البنك عبدي رحمن محمد عبد الله عن سعادته بمنح الموافقة للبنكين، واصفا إياهما بأنها "مصرفين عريقين سيضيفان قيمة لتنمية القطاع المالي الصومالي ويسهمان في نمو اقتصاده".ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، في وقت سابق من العام الجاري، أن بنك مصر يعتزم التواجد في 3 دول أفريقية خلال الفترة القادمة، وهي الصومال وكينيا وكوت ديفوار، على شكل فروع أو مكاتب تمثيلية.فيما افتتح بنك “زراعات كاتيليم” أول فرع لمصرف تركي في أفريقيا في العاصمة السودانية الخرطوم مطلع العام الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-نقود-الاحتياطي-إم-أو-إلى-1196-تريليون-جنيه-1064038016.html
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اقتصاد, الصومال, مصر, أخبار تركيا اليوم
الصومال يمنح مصرفين مصري وتركي ترخيصا بالعمل كأول مصرفين أجنبيين بالبلاد
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منح الصومال رخصتي تشغيل وفتح فروع بالبلاد لمصرفين مصري وتركي، ليكونا بذلك أول مصرفين دوليين يعملان بالبلاد. بحسب بيان للبنك المركزي الصومالي.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان البنك أن اجتماعا يوم أمس السبت عقد لدراسة طلبي بنك مصر
وبنك زراعات كاتيليم بفتح فروع في البلاد، وأن الاجتماع خلص إلى أنه، بعد دراسة مكثفة استمرت لأشهر، فقد استوفى المصرفان كافة شروط الترخيص، وتمت الموافقة على الترخيص، وصار بمقدور المصرفين تشغيل فروع لهما بالصومال.
وأعرب محافظ البنك عبدي رحمن محمد عبد الله عن سعادته بمنح الموافقة للبنكين، واصفا إياهما بأنها "مصرفين عريقين سيضيفان قيمة لتنمية القطاع المالي الصومالي ويسهمان في نمو اقتصاده".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، في وقت سابق من العام الجاري، أن بنك مصر
يعتزم التواجد في 3 دول أفريقية خلال الفترة القادمة، وهي الصومال وكينيا وكوت ديفوار، على شكل فروع أو مكاتب تمثيلية.
فيما افتتح بنك “زراعات كاتيليم” أول فرع لمصرف تركي في أفريقيا في العاصمة السودانية الخرطوم مطلع العام الجاري.