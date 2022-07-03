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https://arabic.sputniknews.com/20220703/العداءة-المصرية-بسنت-حميدة-تحصد-ميدالية-ذهبية-ثانية-في-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط-وتحقق-رقما-قياسيا-1064592290.html
العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا
العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا
حققت العداءة المصرية بسنت حميدة إنجازا تاريخيا في إطار مشاركتها في منافسات العدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T18:52+0000
2022-07-03T18:52+0000
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وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية، وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقما قسايا جديدا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.وفازت بسنت بذهبية منافسات 100 متر عدو بزمن قدره 11.10 ثانية.وبالميدالية الجديدة رفعت بسنت عدد ميداليات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى 40 ميدالية، 11 ذهبية، و12 فضية، و17 برونزية.
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن

العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا

18:52 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMADالعدائة المصرية بسنت حميدة
العدائة المصرية بسنت حميدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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حققت العداءة المصرية بسنت حميدة إنجازا تاريخيا في إطار مشاركتها في منافسات العدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية.
وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية، وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقما قسايا جديدا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وفازت بسنت بذهبية منافسات 100 متر عدو بزمن قدره 11.10 ثانية.
وبالميدالية الجديدة رفعت بسنت عدد ميداليات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى 40 ميدالية، 11 ذهبية، و12 فضية، و17 برونزية.
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