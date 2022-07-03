https://arabic.sputniknews.com/20220703/العداءة-المصرية-بسنت-حميدة-تحصد-ميدالية-ذهبية-ثانية-في-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط-وتحقق-رقما-قياسيا-1064592290.html
العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا
العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا
حققت العداءة المصرية بسنت حميدة إنجازا تاريخيا في إطار مشاركتها في منافسات العدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T18:52+0000
2022-07-03T18:52+0000
2022-07-03T18:52+0000
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064592094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150153bc9984f91fcf50b74e813f81d2.jpg
وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية، وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقما قسايا جديدا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.وفازت بسنت بذهبية منافسات 100 متر عدو بزمن قدره 11.10 ثانية.وبالميدالية الجديدة رفعت بسنت عدد ميداليات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى 40 ميدالية، 11 ذهبية، و12 فضية، و17 برونزية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064592094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38fabadeef254f36a6ebf43796d664a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
العداءة المصرية بسنت حميدة تحصد ميدالية ذهبية ثانية في دورة ألعاب البحر المتوسط... وتحقق رقما قياسيا
تابعنا عبر
حققت العداءة المصرية بسنت حميدة إنجازا تاريخيا في إطار مشاركتها في منافسات العدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران الجزائرية.
وحصدت بسنت الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية، وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقما قسايا جديدا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.
وفازت بسنت بذهبية منافسات 100 متر عدو بزمن قدره 11.10 ثانية.
وبالميدالية الجديدة رفعت بسنت عدد ميداليات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى 40 ميدالية، 11 ذهبية، و12 فضية، و17 برونزية.