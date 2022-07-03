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https://arabic.sputniknews.com/20220703/العراق-يعلن-عن-خطط-لتوزيع-حصص-المياه-بين-المحافظات-بشكل-عادل-1064563073.html
العراق يعلن عن خطط لتوزيع حصص المياه بين المحافظات بشكل عادل
العراق يعلن عن خطط لتوزيع حصص المياه بين المحافظات بشكل عادل
أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق عن خطط وآليات لتوزيع حصص المياه في المحافظات بشكل عادل. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T06:49+0000
2022-07-03T06:50+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، السبت، المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال راضي إن الوزارة لديها خطة مدروسة في توزيعات المياه ابتداء من إطلاقات المياه من السدود والخزانات لتلبية كافة المتطلبات.وأشار إلى أن هذه المتطلبات تتمثل في المياه الخام التي تؤمن لمحطات الإسالة وإنتاج مياه الشرب أو الأغراض الزراعية أو الاستخدامات الأخرى مثل حصة الأهوار وحصة البصرة لدفع اللسان الملحي.وأشار إلى أن هناك خطة أخرى وهي خطة توزيع المياه من إطلاقات الأنهار الرئيسة.وأوضح أنه يتم توزيع المياه بين المحافظات وفق المتطلبات والاحتياجات الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى.وذكر أن عملية تقسيم المياه تتم بعدالة بين المستفيدين سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الوحدة من خلال تطبيق نظام المراشنة أو المناوبة لأن العراق يعيش في ظروف شح في المياه.وأشار إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري بالتنسيق مع وزارة الزراعة معتبرا أن هذه الآليات تحقق العدالة في تأمين الحصص المائية.
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن عن خطط لتوزيع حصص المياه بين المحافظات بشكل عادل

06:49 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammرحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة
رحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
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أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق عن خطط وآليات لتوزيع حصص المياه في المحافظات بشكل عادل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، السبت، المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وقال راضي إن الوزارة لديها خطة مدروسة في توزيعات المياه ابتداء من إطلاقات المياه من السدود والخزانات لتلبية كافة المتطلبات.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات تتمثل في المياه الخام التي تؤمن لمحطات الإسالة وإنتاج مياه الشرب أو الأغراض الزراعية أو الاستخدامات الأخرى مثل حصة الأهوار وحصة البصرة لدفع اللسان الملحي.
وأشار إلى أن هناك خطة أخرى وهي خطة توزيع المياه من إطلاقات الأنهار الرئيسة.
وأوضح أنه يتم توزيع المياه بين المحافظات وفق المتطلبات والاحتياجات الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى.
وذكر أن عملية تقسيم المياه تتم بعدالة بين المستفيدين سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الوحدة من خلال تطبيق نظام المراشنة أو المناوبة لأن العراق يعيش في ظروف شح في المياه.
وأشار إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري بالتنسيق مع وزارة الزراعة معتبرا أن هذه الآليات تحقق العدالة في تأمين الحصص المائية.
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