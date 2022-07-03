https://arabic.sputniknews.com/20220703/القضاء-الإيراني-يعلن-انتهاء-التحقيق-في-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-ويكشف-تفاصيل-الجريمة-1064594687.html
القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني ويكشف تفاصيل الجريمة
القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني ويكشف تفاصيل الجريمة
أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، "انتهاء التحقيق حول جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق الراحل قاسم سليماني ورفاقه". 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T20:13+0000
2022-07-03T20:13+0000
2022-07-03T20:13+0000
مقتل قاسم سليماني
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وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، إن "دائرة الشؤون الدولية بالنيابة العامة الإيرانية أعدت الجزء الأكبر من نصّ لائحة الاتهام، على أن يتم تسليمه قريبا إلى محكمة الجنايات في طهران للنظر وسير الإجراءات الجزائية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف غريب ابادي: "نحن ماضون في متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، على 3 أصعدة"، متابعا: "الاتصالات بالتزامن مع ذلك جارية بشكل وثيق بيننا والسلطات القضائية العراقية، كما تأسست لجنة تحقيق مشتركة بين البلدين، حيث عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد".وأكد مساعد رئيس السلطة القضائية، بأن "المتوقع من العراق الذي وقعت فيه جريمة اغتيال الشهيد سليماني الذي حل ضيفا على هذا البلد، متابعة الملف بوتيرة سريعة وتسليم جميع المتورطين والقائمين على هذه الجريمة الإرهابية النكراء إلى يد العدالة".وكشف أن "هناك بعض الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين لدى سائر البلدان الذين تورطوا في هذه الجريمة"، موضحا: "زملاؤنا في جهاز القضاء أوفدوا ممثلين إلى 7 دول بهدف استكمال التحقيقات، لكن في حال عدم تجاوب السلطات معهم فإن ذلك لا يعقيق عملنا بل سنتابع التحقيق حتى النهاية وسيتم مقاضاة جميع العناصر المتورطة في هذه الجريمة، إن كان أمريكيا أو عراقيا أو مواطنا لدولة أخرى".وختم أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بالقول إن إيران "تسلمت خلال المرحلة الثالثة، مستندات كثيرة من جهاز القضاء العراقي والتي تضمنت عددا من العناصر المتورطة في جريمة الاغتيال".يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
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https://arabic.sputniknews.com/20220619/أول-تحرك-من-العراق-بعد-تصريحات-بومبيو-عن-تفاصيل-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1063871484.html
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مقتل قاسم سليماني, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني ويكشف تفاصيل الجريمة
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أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، "انتهاء التحقيق حول جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق الراحل قاسم سليماني ورفاقه".
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، إن "دائرة الشؤون الدولية بالنيابة العامة الإيرانية أعدت الجزء الأكبر من نصّ لائحة الاتهام، على أن يتم تسليمه قريبا إلى محكمة الجنايات في طهران للنظر وسير الإجراءات الجزائية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضاف غريب ابادي: "نحن ماضون في متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، على 3 أصعدة"، متابعا: "الاتصالات بالتزامن مع ذلك جارية بشكل وثيق بيننا والسلطات القضائية العراقية، كما تأسست لجنة تحقيق مشتركة بين البلدين، حيث عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد".
وأكد مساعد رئيس السلطة القضائية، بأن "المتوقع من العراق الذي وقعت فيه جريمة اغتيال الشهيد سليماني الذي حل ضيفا على هذا البلد، متابعة الملف بوتيرة سريعة وتسليم جميع المتورطين والقائمين على هذه الجريمة الإرهابية النكراء إلى يد العدالة".
وكشف أن "هناك بعض الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين لدى سائر البلدان الذين تورطوا في هذه الجريمة"، موضحا: "زملاؤنا في جهاز القضاء أوفدوا ممثلين إلى 7 دول بهدف استكمال التحقيقات
، لكن في حال عدم تجاوب السلطات معهم فإن ذلك لا يعقيق عملنا بل سنتابع التحقيق حتى النهاية وسيتم مقاضاة جميع العناصر المتورطة في هذه الجريمة، إن كان أمريكيا أو عراقيا أو مواطنا لدولة أخرى".
وختم أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بالقول إن إيران "تسلمت خلال المرحلة الثالثة، مستندات كثيرة من جهاز القضاء العراقي والتي تضمنت عددا من العناصر المتورطة في جريمة الاغتيال".
يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.