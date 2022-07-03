https://arabic.sputniknews.com/20220703/القضاء-الإيراني-يعلن-انتهاء-التحقيق-في-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-ويكشف-تفاصيل-الجريمة-1064594687.html

القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني ويكشف تفاصيل الجريمة

القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني ويكشف تفاصيل الجريمة

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، "انتهاء التحقيق حول جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق الراحل قاسم سليماني ورفاقه". 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T20:13+0000

2022-07-03T20:13+0000

2022-07-03T20:13+0000

مقتل قاسم سليماني

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104303/38/1043033869_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_ffb69e009e52423564ad026cbc8ee03a.jpg

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، إن "دائرة الشؤون الدولية بالنيابة العامة الإيرانية أعدت الجزء الأكبر من نصّ لائحة الاتهام، على أن يتم تسليمه قريبا إلى محكمة الجنايات في طهران للنظر وسير الإجراءات الجزائية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف غريب ابادي: "نحن ماضون في متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، على 3 أصعدة"، متابعا: "الاتصالات بالتزامن مع ذلك جارية بشكل وثيق بيننا والسلطات القضائية العراقية، كما تأسست لجنة تحقيق مشتركة بين البلدين، حيث عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد".وأكد مساعد رئيس السلطة القضائية، بأن "المتوقع من العراق الذي وقعت فيه جريمة اغتيال الشهيد سليماني الذي حل ضيفا على هذا البلد، متابعة الملف بوتيرة سريعة وتسليم جميع المتورطين والقائمين على هذه الجريمة الإرهابية النكراء إلى يد العدالة".وكشف أن "هناك بعض الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين لدى سائر البلدان الذين تورطوا في هذه الجريمة"، موضحا: "زملاؤنا في جهاز القضاء أوفدوا ممثلين إلى 7 دول بهدف استكمال التحقيقات، لكن في حال عدم تجاوب السلطات معهم فإن ذلك لا يعقيق عملنا بل سنتابع التحقيق حتى النهاية وسيتم مقاضاة جميع العناصر المتورطة في هذه الجريمة، إن كان أمريكيا أو عراقيا أو مواطنا لدولة أخرى".وختم أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بالقول إن إيران "تسلمت خلال المرحلة الثالثة، مستندات كثيرة من جهاز القضاء العراقي والتي تضمنت عددا من العناصر المتورطة في جريمة الاغتيال".يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/فيديو-أثار-جدلا-هل-عقد-قاسم-سليماني-لقاء-سري-مع-الاستخبارات-الإسرائيلية-1064498657.html

https://arabic.sputniknews.com/20220619/أول-تحرك-من-العراق-بعد-تصريحات-بومبيو-عن-تفاصيل-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1063871484.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مقتل قاسم سليماني, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية