https://arabic.sputniknews.com/20220703/القنصلية-الروسية-في-الغردقة-تحذر-مواطنيها-بعد-وفاة-امرأتين-نتيجة-هجمات-سمك-القرش---1064580323.html
القنصلية الروسية في الغردقة تحذر مواطنيها بعد وفاة امرأتين نتيجة هجمات سمك القرش
القنصلية الروسية في الغردقة تحذر مواطنيها بعد وفاة امرأتين نتيجة هجمات سمك القرش
حذرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة بمصر، اليوم الأحد، مواطنيها بعد وفاة امرأتين نتيجة هجمات سمك القرش. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:24+0000
2022-07-03T14:24+0000
2022-07-03T14:24+0000
روسيا
العالم العربي
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وجاء في بيان القنصلية: "في الأول من يوليو، وقعت حالتا هجوم لأسماك القرش على الناس في منطقة سهل حشيش، كما شوهد سمكة قرش على أحد الشواطئ في مدينة الغردقة"."في هذا الصدد، نطلب من المواطنين الروس أن يظلوا يقظين أثناء وجودهم في الماء، وأن يتبعوا بدقة تعليمات الحظر المفروض على السباحة والغوص وصيد الأسماك الذي وضعته السلطات المصرية، وأن يراقبوا بدقة الإشارات القادمة من موظفي خفر السواحل".أصدرت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن حادث هجوم سمكة قرش، الذي وقع في جنوب مدينة الغردقة الساحلية.وأعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في البيان أن الحادث أسفر عن وفاة سيدتين أثناء ممارستهما رياضة السباحة السطحية المواجهة لمنتجع سهل حشيش، جنوبي الغردقة.وأكدت الوزارة أن "فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث، ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين".وتابعت لافتة إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، حيث قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220703/مصر-تصدر-بيانا-رسميا-بشأن-مقتل-امرأتين-إثر-هجوم-سمكة-قرش-في-الغردقة-1064569385.html
https://arabic.sputniknews.com/20220702/سمكة-قرش-تقتل-سائحة-على-شواطئ-الغردقة-المصرية-وتعليق-جميع-الأنشطة-السياحية-فيديو-1064522776.html
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روسيا, العالم العربي
القنصلية الروسية في الغردقة تحذر مواطنيها بعد وفاة امرأتين نتيجة هجمات سمك القرش
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حذرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة بمصر، اليوم الأحد، مواطنيها بعد وفاة امرأتين نتيجة هجمات سمك القرش.
وجاء في بيان القنصلية: "في الأول من يوليو، وقعت حالتا هجوم لأسماك القرش على الناس في منطقة سهل حشيش، كما شوهد سمكة قرش على أحد الشواطئ في مدينة الغردقة".
"في هذا الصدد، نطلب من المواطنين الروس أن يظلوا يقظين أثناء وجودهم في الماء، وأن يتبعوا بدقة تعليمات الحظر المفروض على السباحة والغوص وصيد الأسماك الذي وضعته السلطات المصرية، وأن يراقبوا بدقة الإشارات القادمة من موظفي خفر السواحل".
أصدرت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن حادث هجوم سمكة قرش، الذي وقع في جنوب مدينة الغردقة الساحلية.
وأعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في البيان
أن الحادث أسفر عن وفاة سيدتين أثناء ممارستهما رياضة السباحة السطحية المواجهة لمنتجع سهل حشيش، جنوبي الغردقة.
وأكدت الوزارة أن "فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث، ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين".
وتابعت لافتة إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا، حيث قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم".