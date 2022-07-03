https://arabic.sputniknews.com/20220703/الكويت-تعزي-إيران-في-ضحايا-زلزال-هرمزغان-1064587724.html
الكويت تعزي إيران في ضحايا زلزال هرمزغان
الكويت تعزي إيران في ضحايا زلزال هرمزغان
قدمت دولة الكويت تعازيها إلى إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزغان، جنوبي البلاد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:59+0000
2022-07-03T16:59+0000
2022-07-03T16:59+0000
إيران
الكويت
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وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد، أن دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع إيران جراء الهزة الأرضية المدمرة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.كما أعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 بحسب مقياس ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, الكويت
الكويت تعزي إيران في ضحايا زلزال هرمزغان
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قدمت دولة الكويت تعازيها إلى إيران في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزغان، جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد، أن دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع إيران جراء الهزة الأرضية المدمرة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.
وتابع البيان "تتقدم دولة الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا".
كما أعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 بحسب مقياس ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران
فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.
وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.