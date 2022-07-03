https://arabic.sputniknews.com/20220703/الناتو-يصف-روسيا-بالخطر-الأكبر-والصين-بالتحدي--1064572297.html
الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي
الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يضع مفهومًا استراتجيًا جديدًا، كازاخستان تقترح إرسال قواتها إلى لبنان، إقليم كردستان العراق يحظر... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:41+0000
2022-07-03T11:41+0000
2022-07-03T11:41+0000
راديو
شؤون عسكرية
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الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي
الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي
وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال لقاء صحفي أن الناتو ينظر إلى روسيا على أنها الخطرالأكبر لأمن المنطقة، ويرى أن الصين أيضاً تمثل تحدياً كبيراً للدول الغربية، وكانت قمة مدريد قد أصدرت وثيقة جديدة تشير إلى مفهوم استراتيجي جديد يقوم على اعتبار كل من موسكو وبكين تهديدا كبيرا، واعتماد أسلوب الردع الدفاعي، كما وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تكون الدول الغربية أكثر تعاونًا خاصةً في مساعدة ودعم أوكرانيا.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فراس شبول خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:خبير عسكري " اقتراح كازاخستان جاء مفاجئا من حيث التوقيت "قدم رئيس كازاخستان قاسم توكاييف اقتراحاً للبرلمان، الغرض منه إرسال قوات بلاده إلى لبنان للانضمام إلى قوات حلف شمال الأطلسي، وكان توكاييف أكد أن الأسباب الرئيسية من هذا القرار، هي التحديات الأخيرة والأزمات الإقليمية التي يشهدها العالم وهناك حاجة ماسة للردع العسكري .عن هذا الإقتراح قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يضع مفهومًا استراتجيًا جديدًا، كازاخستان تقترح إرسال قواتها إلى لبنان، إقليم كردستان العراق يحظر أماكن بيع السلاح، الغواصة الأروسا تدخل البحر الأسود للتجارب.
وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال لقاء صحفي أن الناتو ينظر إلى روسيا على أنها الخطرالأكبر لأمن المنطقة، ويرى أن الصين أيضاً تمثل تحدياً كبيراً للدول الغربية، وكانت قمة مدريد قد أصدرت وثيقة جديدة تشير إلى مفهوم استراتيجي جديد يقوم على اعتبار كل من موسكو وبكين تهديدا كبيرا، واعتماد أسلوب الردع الدفاعي، كما وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تكون الدول الغربية أكثر تعاونًا خاصةً في مساعدة ودعم أوكرانيا.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فراس شبول خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:
"إن موضوع إعتبار روسيا على أنها التهديد الأكبر في العالم من قبل الناتو هذا شيء طبيعي وليس بجديد، خاصة من قبل السياسات الغربية ضدها، فقمة مدريد والتي صورت روسيا ذلك لم يكن مستبعدا أن تتخذ هذه الخطوة، خاصة وأن الناتو لا يريد أن تظهر دولة في العالم وتقول للغرب المتغطرس قف، وأن تمنعه بالتصرف بالدول "
خبير عسكري " اقتراح كازاخستان جاء مفاجئا من حيث التوقيت "
قدم رئيس كازاخستان قاسم توكاييف اقتراحاً للبرلمان، الغرض منه إرسال قوات بلاده إلى لبنان للانضمام إلى قوات حلف شمال الأطلسي، وكان توكاييف أكد أن الأسباب الرئيسية من هذا القرار، هي التحديات الأخيرة والأزمات الإقليمية التي يشهدها العالم وهناك حاجة ماسة للردع العسكري .
عن هذا الإقتراح قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"إن هذا الإقتراح جاء مفاجئا من حيث التوقيت خاصة وأن موضوع قوات الطوارئ الدولية في لبنان بات بوضع مستقر، ولكن هناك محاولة أمريكية دائمة لتطوير قواعد الاشتباك في هذا الإطار"