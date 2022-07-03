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باكستان تعتزم تحويل المباني المملوكة للدولة إلى الطاقة الشمسية
باكستان تعتزم تحويل المباني المملوكة للدولة إلى الطاقة الشمسية
قررت فرقة العمل الباكستانية المعنية بالطاقة الشمسية جعل جميع المباني المملوكة للدولة في العاصمة تتحول إلى الطاقة الشمسية، حسبما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:39+0000
2022-07-03T10:39+0000
العالم
باكستان
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وذكر بيان صادر عن الوزارة يوم السبت أن فرقة العمل استعرضت خلال اجتماع مختلف الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد. وقال البيان إن الحكومة تتخذ أيضا خطوات عملية لتسهيل عملية وصول الجمهور إلى الطاقة الخضراء، بحسب وكالة "شينخوا".وذكرت أورنجزيب أن فرقة العمل قررت تركيب محطات للطاقة الشمسية في المناطق التي يتم فيها توفير الكهرباء بأسعار مدعومة. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم منح قروض ميسرة لصغار المستهلكين للتحول إلى الطاقة الشمسية.
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العالم, باكستان

باكستان تعتزم تحويل المباني المملوكة للدولة إلى الطاقة الشمسية

10:39 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirإقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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قررت فرقة العمل الباكستانية المعنية بالطاقة الشمسية جعل جميع المباني المملوكة للدولة في العاصمة تتحول إلى الطاقة الشمسية، حسبما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانجزيب.
وذكر بيان صادر عن الوزارة يوم السبت أن فرقة العمل استعرضت خلال اجتماع مختلف الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد. وقال البيان إن الحكومة تتخذ أيضا خطوات عملية لتسهيل عملية وصول الجمهور إلى الطاقة الخضراء، بحسب وكالة "شينخوا".
وذكرت أورنجزيب أن فرقة العمل قررت تركيب محطات للطاقة الشمسية في المناطق التي يتم فيها توفير الكهرباء بأسعار مدعومة. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم منح قروض ميسرة لصغار المستهلكين للتحول إلى الطاقة الشمسية.
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