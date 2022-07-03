https://arabic.sputniknews.com/20220703/بعد-اعتراض-إسرائيل-لطائراته-المسيرة-حزب-الله-لبنان-يمتلك-القوة-لاستثمار-نفطه-وغازه-1064583445.html

بعد اعتراض إسرائيل لطائراته المسيرة... "حزب الله": لبنان يمتلك القوة لاستثمار نفطه وغازه

بعد اعتراض إسرائيل لطائراته المسيرة... "حزب الله": لبنان يمتلك القوة لاستثمار نفطه وغازه

قال النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسن فضل الله، اليوم الأحد، إن هناك فرصة حقيقية للنهوض بالبلد ماليا واقتصاديا من خلال استثمار الثروة الموجودة في بحرنا... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T15:30+0000

2022-07-03T15:30+0000

2022-07-03T15:30+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، عن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، أن إسرائيل تحاول الاستيلاء على الثروة اللبنانية الموجودة في البحر المتوسط، مشددا على أن موقف لبنان قوي، ويملك القدرة من خلال المقاومة.وأوضح فضل الله أن القوة التي تمتلكها بلاده تحتاج إلى من يستفيد منها، وأن الدولة اللبنانية منوطة بالحفاظ على الثروة واستخراجها واستثمارها، مشيرا إلى وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في بيان صادر عنه، أمس السبت، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل "كاريش" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.وكشف "حزب الله" في البيان أنه "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".وأكد "حزب الله" أن "‏المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز ‏الجبار".وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".ونشرت القناة العبرية الـ 12 لقطات فيديو للحظات إطلاق المقاتلات الإسرائيلية نيران المدفعية أو الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، التي رأت أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كانت في طريقها إلى منصة الغاز "كاريش".

https://arabic.sputniknews.com/20220702/إسرائيل-تعترض-3-طائرات-مسيرة-لـحزب-الله-كانت-في-طريقها-لمنصة-الغاز-كاريش-وغانتس-يتوعد-1064551313.html

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