https://arabic.sputniknews.com/20220703/بمناسبة-عيد-الأضحى-إسرائيل-تتخذ-خطوة-تجاه-سكان-غزة-هي-الأولى-منذ-2017-1064588566.html
بمناسبة عيد الأضحى... إسرائيل تتخذ خطوة تجاه سكان غزة هي الأولى منذ 2017
بمناسبة عيد الأضحى... إسرائيل تتخذ خطوة تجاه سكان غزة هي الأولى منذ 2017
أعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، مساء اليوم الأحد، عن خطوة تجاه سكان قطاع غزة يتم اتخاذها للمرة الأولى منذ عام... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T17:09+0000
2022-07-03T17:09+0000
2022-07-03T17:09+0000
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جاء ذلك في إطار سلسلة إجراءات مدنية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بمناسبة عيد الأضحى، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتشمل الخطوات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة: حصة 500 تصريح للسفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون، وحصة 200 تصريح لزيارة مدينة إيلات، تمديد ساعات عمل المعابر وتصاريح الزيارات العائلية إلى إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ عام 2017، تمت الموافقة على حصة تبلغ 400 تصريح لزيارة القدس (من خلال خدمات النقل الخاضعة للإشراف) لسكان غزة وحصة قدرها 500 تصريح للزيارات العائلية للأقارب من الدرجة الأولى.وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني منذ عام 2007 ما خلف أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, آخر أخبار القدس الأن
بمناسبة عيد الأضحى... إسرائيل تتخذ خطوة تجاه سكان غزة هي الأولى منذ 2017
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أعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، مساء اليوم الأحد، عن خطوة تجاه سكان قطاع غزة يتم اتخاذها للمرة الأولى منذ عام 2017.
جاء ذلك في إطار سلسلة إجراءات مدنية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بمناسبة عيد الأضحى، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وتشمل الخطوات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة: حصة 500 تصريح للسفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون، وحصة 200 تصريح لزيارة مدينة إيلات، تمديد ساعات عمل المعابر وتصاريح الزيارات العائلية إلى إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.
بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ عام 2017، تمت الموافقة على حصة تبلغ 400 تصريح لزيارة القدس (من خلال خدمات النقل الخاضعة للإشراف) لسكان غزة وحصة قدرها 500 تصريح للزيارات العائلية للأقارب من الدرجة الأولى.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة
الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني منذ عام 2007 ما خلف أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة.