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بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا
بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في يوم استقلال البلاد وأشار إلى أن موسكو ومينسك ستبني علاقات بناءة بشكل مشترك. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T06:22+0000
2022-07-03T06:22+0000
روسيا
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وأكد بوتين من خلال برقية التهنئة، أن الشعبين الروسي والبيلاروسي على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها.وجاء في نص البرقية: "اليوم، يحافظ مواطنو روسيا وبيلاروسيا على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها. ومن خلال تطوير علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجيين، تتغلب بلداننا معا على التحديات الخطيرة وتدافع عن مصالحها على المسرح العالمي".وتابعت الوثيقة: "أنا واثق من أننا سنواصل من خلال الجهود المشتركة بناء علاقات ثنائية بناءة وتحسين مؤسسات الدولة الاتحادية وتعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي. هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للروس والبيلاروسيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكرملين-بوتين-تحدث-للوكاشينكو-عن-تسليم-منظومات-صاروخية-دون-التطرق-إلى-تلك-التي-تحمل-رؤوسا-نووية-1064329223.html
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روسيا

بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا

06:22 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في يوم استقلال البلاد وأشار إلى أن موسكو ومينسك ستبني علاقات بناءة بشكل مشترك.
وأكد بوتين من خلال برقية التهنئة، أن الشعبين الروسي والبيلاروسي على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها.
وجاء في نص البرقية: "اليوم، يحافظ مواطنو روسيا وبيلاروسيا على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها. ومن خلال تطوير علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجيين، تتغلب بلداننا معا على التحديات الخطيرة وتدافع عن مصالحها على المسرح العالمي".
وتابعت الوثيقة: "أنا واثق من أننا سنواصل من خلال الجهود المشتركة بناء علاقات ثنائية بناءة وتحسين مؤسسات الدولة الاتحادية وتعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي. هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للروس والبيلاروسيين".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
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