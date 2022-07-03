https://arabic.sputniknews.com/20220703/بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-في-يوم-استقلال-بيلاروسيا--1064562491.html
بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا
بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في يوم استقلال البلاد وأشار إلى أن موسكو ومينسك ستبني علاقات بناءة بشكل مشترك. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T06:22+0000
2022-07-03T06:22+0000
2022-07-03T06:22+0000
روسيا
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وأكد بوتين من خلال برقية التهنئة، أن الشعبين الروسي والبيلاروسي على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها.وجاء في نص البرقية: "اليوم، يحافظ مواطنو روسيا وبيلاروسيا على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها. ومن خلال تطوير علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجيين، تتغلب بلداننا معا على التحديات الخطيرة وتدافع عن مصالحها على المسرح العالمي".وتابعت الوثيقة: "أنا واثق من أننا سنواصل من خلال الجهود المشتركة بناء علاقات ثنائية بناءة وتحسين مؤسسات الدولة الاتحادية وتعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي. هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للروس والبيلاروسيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكرملين-بوتين-تحدث-للوكاشينكو-عن-تسليم-منظومات-صاروخية-دون-التطرق-إلى-تلك-التي-تحمل-رؤوسا-نووية-1064329223.html
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روسيا
بوتين يهنئ لوكاشينكو في يوم استقلال بيلاروسيا
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في يوم استقلال البلاد وأشار إلى أن موسكو ومينسك ستبني علاقات بناءة بشكل مشترك.
وأكد بوتين من خلال برقية التهنئة، أن الشعبين الروسي والبيلاروسي على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها.
وجاء في نص البرقية: "اليوم، يحافظ مواطنو روسيا وبيلاروسيا على أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة وتعزيزها. ومن خلال تطوير علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجيين، تتغلب بلداننا معا على التحديات الخطيرة وتدافع عن مصالحها على المسرح العالمي".
وتابعت الوثيقة: "أنا واثق من أننا سنواصل من خلال الجهود المشتركة بناء علاقات ثنائية بناءة وتحسين مؤسسات الدولة الاتحادية وتعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي. هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للروس والبيلاروسيين".