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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220703/بيسكوف-قادة-الغرب-يفتقرون-إلى-السيادة-الداخلية-ومطالبهم-بمبادرات-تهدئة-حول-أوكرانيا-قد-انخفضت-1064574046.html
بيسكوف: قادة الغرب يفتقرون إلى السيادة الداخلية ومطالبهم بمبادرات تهدئة حول أوكرانيا قد انخفضت
بيسكوف: قادة الغرب يفتقرون إلى السيادة الداخلية ومطالبهم بمبادرات تهدئة حول أوكرانيا قد انخفضت
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المطالب الغربية لتنظيم مبادرات رامية إلى تهدئة الوضع في أوكرانيا، قد انخفضت، مشيرا إلى أنه "عاجلا أم... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:10+0000
2022-07-03T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة "روسيا 1"، معلقا على التصريحات العدوانية للقادة الغربين:ونوه بيسكوف إلى أن القادة الأوروبيين قد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة حول الأحداث الأخيرة في العالم، لكنهم غالبا ما يفتقرون إلى القوة والسيادة الداخلية للاسترشاد فقط بمصالحهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي تلحق بها الدول الغربية الضرر بأنفسها.وتابع بيسكوف: "في بعض الأحيان يضطرون (القادة الغربيون) إلى جر أنفسهم خلف التيار الرئيسي للغرب الجماعي حتى على حسابهم، إنهم يؤذون أنفسهم. إنهم يؤذون الناس الذين انتخبوهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/بيسكوف-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-اندلاع-حرب-شاملة-الكل-ضد-الكل-1064534248.html
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روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: قادة الغرب يفتقرون إلى السيادة الداخلية ومطالبهم بمبادرات تهدئة حول أوكرانيا قد انخفضت

12:10 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المطالب الغربية لتنظيم مبادرات رامية إلى تهدئة الوضع في أوكرانيا، قد انخفضت، مشيرا إلى أنه "عاجلا أم آجلا سوف يسود الحس السليم وسيأتي دور المفاوضات، التي سيتعين على كييف قبلها قبول شروط روسيا".
وقال بيسكوف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة "روسيا 1"، معلقا على التصريحات العدوانية للقادة الغربين:

"الآن انخفض الطلب (من قبل الغرب) على مبادرات لتهدئة الوضع. ولكن ليس لدينا شك في أن الحس السليم سوف يسود عاجلا أم آجلا. ومرة أخرى سيأتي دور المفاوضات، التي سيتعين خلالها على الأوكرانيين أن يفهموا، مرة أخرى، جميع شروطنا. إنهم يعرفونها جيدا. ويوافقون عليها، ويجلسون على طاولة (المفاوضات)".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف يرد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب شاملة "الكل ضد الكل"
أمس, 12:50 GMT
ونوه بيسكوف إلى أن القادة الأوروبيين قد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة حول الأحداث الأخيرة في العالم، لكنهم غالبا ما يفتقرون إلى القوة والسيادة الداخلية للاسترشاد فقط بمصالحهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي تلحق بها الدول الغربية الضرر بأنفسها.

"القادة الأوروبيون، لا يزالون يضعون (مصالح) بلدانهم خلفهم، مقابل مصالحهم الخاصة. وقد يكون لديهم بالفعل وجهات نظر مختلفة. نرصد هذا بشكل جيد للغاية، لكننا نلاحظ أيضا أنهم، للأسف، غالبا ما يفتقرون إلى القوة والسيادة الداخلية التي لا يسترشدون بها إلا بمصالحهم الخاصة".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وتابع بيسكوف: "في بعض الأحيان يضطرون (القادة الغربيون) إلى جر أنفسهم خلف التيار الرئيسي للغرب الجماعي حتى على حسابهم، إنهم يؤذون أنفسهم. إنهم يؤذون الناس الذين انتخبوهم".
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Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
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