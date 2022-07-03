https://arabic.sputniknews.com/20220703/بيسكوف-قادة-الغرب-يفتقرون-إلى-السيادة-الداخلية-ومطالبهم-بمبادرات-تهدئة-حول-أوكرانيا-قد-انخفضت-1064574046.html

بيسكوف: قادة الغرب يفتقرون إلى السيادة الداخلية ومطالبهم بمبادرات تهدئة حول أوكرانيا قد انخفضت

بيسكوف: قادة الغرب يفتقرون إلى السيادة الداخلية ومطالبهم بمبادرات تهدئة حول أوكرانيا قد انخفضت

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المطالب الغربية لتنظيم مبادرات رامية إلى تهدئة الوضع في أوكرانيا، قد انخفضت، مشيرا إلى أنه "عاجلا أم... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T12:10+0000

2022-07-03T12:10+0000

2022-07-03T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

دميتري بيسكوف

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وقال بيسكوف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة "روسيا 1"، معلقا على التصريحات العدوانية للقادة الغربين:ونوه بيسكوف إلى أن القادة الأوروبيين قد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة حول الأحداث الأخيرة في العالم، لكنهم غالبا ما يفتقرون إلى القوة والسيادة الداخلية للاسترشاد فقط بمصالحهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي تلحق بها الدول الغربية الضرر بأنفسها.وتابع بيسكوف: "في بعض الأحيان يضطرون (القادة الغربيون) إلى جر أنفسهم خلف التيار الرئيسي للغرب الجماعي حتى على حسابهم، إنهم يؤذون أنفسهم. إنهم يؤذون الناس الذين انتخبوهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220702/بيسكوف-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-اندلاع-حرب-شاملة-الكل-ضد-الكل-1064534248.html

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روسيا, دميتري بيسكوف