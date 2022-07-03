https://arabic.sputniknews.com/20220703/تركيا-تعلن-اعتقال-أحد-عناصر-داعش-حاول-التسلل-عبر-الحدود-السورية-1064565773.html
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر داعش حاول التسلل عبر الحدود السورية
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر داعش حاول التسلل عبر الحدود السورية
أعلنت مصادر أمنية في تركيا، اليوم الأحد، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى البلاد عبر الحدود السورية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:48+0000
2022-07-03T08:48+0000
2022-07-03T08:48+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر أن القوات التركية "قبضت على إرهابي ينتمي لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) على الشريط الحدودي خلال محاولته التسلل إلى البلاد".وذكرت المصادر أن قوات حرس الحدود التركية كثفت من دورياتها على الشريط الحدودي في ولاية شانلي أورفة في جنوب شرق البلاد.وأوضحت أن هذا التكثيف جاء إثر معلومات استخباراتية أفادت باحتمال محاولة إرهابي التسلل إلى البلاد.وأضافت أن الشخص الذين تم إيقافه نقل إلى مخفر الدرك بعد إخضاعه لفحوصات طبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/تركيا-ترفع-الحد-الأدنى-للأجور-للمرة-الثانية-هذا-العام-1064512818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر داعش حاول التسلل عبر الحدود السورية
تابعنا عبر
أعلنت مصادر أمنية في تركيا، اليوم الأحد، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى البلاد عبر الحدود السورية.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن المصادر أن القوات التركية "قبضت على إرهابي ينتمي لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) على الشريط الحدودي خلال محاولته التسلل إلى البلاد".
وذكرت المصادر أن قوات حرس الحدود التركية كثفت من دورياتها على الشريط الحدودي في ولاية شانلي أورفة في جنوب شرق البلاد.
وأوضحت أن هذا التكثيف جاء إثر معلومات استخباراتية أفادت باحتمال محاولة إرهابي التسلل إلى البلاد.
وأضافت أن الشخص الذين تم إيقافه نقل إلى مخفر الدرك بعد إخضاعه لفحوصات طبية.