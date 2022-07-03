عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220703/تركيا-تعلن-اعتقال-أحد-عناصر-داعش-حاول-التسلل-عبر-الحدود-السورية-1064565773.html
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر داعش حاول التسلل عبر الحدود السورية
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر داعش حاول التسلل عبر الحدود السورية
أعلنت مصادر أمنية في تركيا، اليوم الأحد، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى البلاد عبر الحدود السورية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T08:48+0000
2022-07-03T08:48+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر أن القوات التركية "قبضت على إرهابي ينتمي لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) على الشريط الحدودي خلال محاولته التسلل إلى البلاد".وذكرت المصادر أن قوات حرس الحدود التركية كثفت من دورياتها على الشريط الحدودي في ولاية شانلي أورفة في جنوب شرق البلاد.وأوضحت أن هذا التكثيف جاء إثر معلومات استخباراتية أفادت باحتمال محاولة إرهابي التسلل إلى البلاد.وأضافت أن الشخص الذين تم إيقافه نقل إلى مخفر الدرك بعد إخضاعه لفحوصات طبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/تركيا-ترفع-الحد-الأدنى-للأجور-للمرة-الثانية-هذا-العام-1064512818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر داعش حاول التسلل عبر الحدود السورية

08:48 GMT 03.07.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sakis Mitrolidis
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مصادر أمنية في تركيا، اليوم الأحد، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولته التسلل إلى البلاد عبر الحدود السورية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر أن القوات التركية "قبضت على إرهابي ينتمي لتنظيم داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) على الشريط الحدودي خلال محاولته التسلل إلى البلاد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية هذا العام
1 يوليو, 16:15 GMT
وذكرت المصادر أن قوات حرس الحدود التركية كثفت من دورياتها على الشريط الحدودي في ولاية شانلي أورفة في جنوب شرق البلاد.
وأوضحت أن هذا التكثيف جاء إثر معلومات استخباراتية أفادت باحتمال محاولة إرهابي التسلل إلى البلاد.
وأضافت أن الشخص الذين تم إيقافه نقل إلى مخفر الدرك بعد إخضاعه لفحوصات طبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала