https://arabic.sputniknews.com/20220703/تعرض-لانفجار-مطلق-على-صوت-أديل-توم-كروز-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-60-1064585788.html
"تعرض لانفجار مطلق" على صوت أديل... توم كروز يحتفل بعيد ميلاده الـ 60
"تعرض لانفجار مطلق" على صوت أديل... توم كروز يحتفل بعيد ميلاده الـ 60
احتفل النجم العالمي الفنان توم كروز بعيد ميلاده الـ 60 مدفوعا بنشوة تحقيق فيلمه الأخير top gun إيرادات هي الأعلى خلال 2022. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:19+0000
2022-07-03T16:19+0000
2022-07-03T16:19+0000
منوعات
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وكسر الفيلم بعد شهر واحد فقط من عرضه في السينمات العالمية حاجز المليار دولار.وأمس الأول (الجمعة) احتفل توم كروز بعيد ميلاده الستين بالغناء والرقص مع المطربة الشهيرة أديل.الممثل، الذي سيبلغ الستين من عمره اليوم الأحد، حضر حفل مغنية Hello على الهواء مباشرة في حديقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن، وفق صحيفة The Sun.وشوهد توم كروز وهو يتأرجح ويردد كلمات الأغاني مع أديل النجمة الفائزة بجائزة غرامي.ونقلت الصحيفة عن أحد الحضور قوله "بدا توم وكأنه تعرض لانفجار مطلق. كان يفعل ذلك برقصه ويبدو أنه يعرف كل الكلمات ليغنيها".بعد انتهاء العرض أحضر محبو كروز كعكة يوم الميلاد مكسوة بالفراولة وأشعلوا شمعة على أنغام Happy Birthday، وبدا النجم العالمي ممتنا لهم بشدة حيث لم يستطع التوقف عن القول "شكرا لكم".وقال توم كروز إنه كان من الرائع أن يتمكن الجميع من التجمع مجددا مرة أخرى بعد جائحة كورونا، مضيفا أن "أديل" كانت رائعة وجعلته يشعر بسعادة كبيرة.في سياق متصل، وبهذه المناسبة الخاصة، اكتظ موقع تويتر بأمنيات عيد ميلاد جميلة لتوم كروز.شارك الكثيرون ملاحظات خاصة عنه ووصفه البعض بأنه "أعظم نجم في كل العصور". شارك آخرون صوره ومقاطع فيديو خاصة به.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"تعرض لانفجار مطلق" على صوت أديل... توم كروز يحتفل بعيد ميلاده الـ 60
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احتفل النجم العالمي الفنان توم كروز بعيد ميلاده الـ 60 مدفوعا بنشوة تحقيق فيلمه الأخير top gun إيرادات هي الأعلى خلال 2022.
وكسر الفيلم بعد شهر واحد فقط من عرضه في السينمات العالمية حاجز المليار دولار.
وأمس الأول (الجمعة) احتفل توم كروز بعيد ميلاده الستين بالغناء والرقص مع المطربة الشهيرة أديل.
الممثل، الذي سيبلغ الستين من عمره اليوم الأحد، حضر حفل مغنية Hello على الهواء مباشرة في حديقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن، وفق صحيفة The Sun
.
وشوهد توم كروز وهو يتأرجح ويردد كلمات الأغاني مع أديل النجمة الفائزة بجائزة غرامي.
ونقلت الصحيفة عن أحد الحضور قوله "بدا توم وكأنه تعرض لانفجار مطلق. كان يفعل ذلك برقصه ويبدو أنه يعرف كل الكلمات ليغنيها".
بعد انتهاء العرض أحضر محبو كروز كعكة يوم الميلاد مكسوة بالفراولة وأشعلوا شمعة على أنغام Happy Birthday، وبدا النجم العالمي ممتنا لهم بشدة حيث لم يستطع التوقف عن القول "شكرا لكم".
وقال توم كروز
إنه كان من الرائع أن يتمكن الجميع من التجمع مجددا مرة أخرى بعد جائحة كورونا، مضيفا أن "أديل" كانت رائعة وجعلته يشعر بسعادة كبيرة.
في سياق متصل، وبهذه المناسبة الخاصة، اكتظ موقع تويتر بأمنيات عيد ميلاد جميلة لتوم كروز.
شارك الكثيرون ملاحظات خاصة عنه ووصفه البعض بأنه "أعظم نجم في كل العصور". شارك آخرون صوره ومقاطع فيديو خاصة به.