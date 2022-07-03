عربي
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
https://arabic.sputniknews.com/20220703/تعليق-الرحلات-في-مطار-بغداد-الدولي-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1064568356.html
تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية
تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية اليوم الأحد، بسبب انخفاض مستوى الرؤية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:06+0000
2022-07-03T10:06+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمطار بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إدارة المطار أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار يقرر إيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم.وأوضح البيان أن سبب اتخاذ هذا القرار هو الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا.وخلال الأسابيع الماضية، تكررت قرارات وقف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/قيادة-عمليات-بغداد-تحذر-من-قصف-المنطقة-الخضراء-ومطار-بغداد-الدولي-1062796591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية

10:06 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية اليوم الأحد، بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمطار بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
قيادة عمليات بغداد تحذر من قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي
28 مايو, 09:04 GMT
وقال البيان إدارة المطار أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار يقرر إيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم.
وأوضح البيان أن سبب اتخاذ هذا القرار هو الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا.
وخلال الأسابيع الماضية، تكررت قرارات وقف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала