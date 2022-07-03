https://arabic.sputniknews.com/20220703/تعليق-الرحلات-في-مطار-بغداد-الدولي-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1064568356.html
تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية
تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية اليوم الأحد، بسبب انخفاض مستوى الرؤية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:06+0000
2022-07-03T10:06+0000
2022-07-03T10:06+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمطار بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إدارة المطار أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار يقرر إيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم.وأوضح البيان أن سبب اتخاذ هذا القرار هو الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا.وخلال الأسابيع الماضية، تكررت قرارات وقف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/قيادة-عمليات-بغداد-تحذر-من-قصف-المنطقة-الخضراء-ومطار-بغداد-الدولي-1062796591.html
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أخبار العراق اليوم
تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية
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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية اليوم الأحد، بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمطار بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إدارة المطار أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار يقرر إيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم.
وأوضح البيان أن سبب اتخاذ هذا القرار هو الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا.
وخلال الأسابيع الماضية، تكررت قرارات وقف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.