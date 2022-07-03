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https://arabic.sputniknews.com/20220703/تغريدة-بايدن-بشأن-أسعار-الوقود-تثير-سخرية-الأمريكيين-1064577952.html
تغريدة بايدن بشأن أسعار الوقود تثير سخرية الأمريكيين
تغريدة بايدن بشأن أسعار الوقود تثير سخرية الأمريكيين
أثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته أصحاب محطات الوقود بتخفيض الأسعار في... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:25+0000
2022-07-03T13:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن في تغريدة "رسالتي إلى الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة... هذا وقت حرب وخطر عالمي".فعلق أحدهم على التغريدة قائلا "شكرا لك على هذه التغريدة، سيدي الرئيس. لقد خفضت جميع محطات الوقود المحلية من حولي أسعارها على الفور بمقدار دولارين لأن إشعارات التغريدات الخاصة بك قيد التشغيل".وقال ديفيد ويليامز: "ها ها ها. لقد اتهمت بوتين بالأمس. الآن مشغلو محطات الوقود؟ لا أتوقع حقًا الصدق من السياسيين، لكن على الأقل أعمل وفق المنطق".وقال ناشط آخر "لسنا بحاجة إلى قوانين، نحن فقط بحاجة إلى تغريدات من أقوى شخص في العالم. شكرا لك جو".جاءت تغريدة بايدن بينما ارتفع سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.82 دولار في الأسابيع الأخيرة، ووصل سعر اللتر في ولاية كاليفورنيا إلى 6.25 دولار، مقارنة بنحو 3 دولارات قبل نحو عام.ويثير الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة الوقود استياء الأمريكيين، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج سياسية تتمثل في خسارة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في انتخابات التجديد النصفي في أواخر هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/استطلاع-71-بالمئة-من-الأمريكيين-لا-يرغبون-في-ترشح-بايدن-لإعادة-انتخابه-في-2024-1064564851.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

تغريدة بايدن بشأن أسعار الوقود تثير سخرية الأمريكيين

13:25 GMT 03.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
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أثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته أصحاب محطات الوقود بتخفيض الأسعار في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بالبلاد، حيث وصلت إلى مستويات قياسية.
وقال بايدن في تغريدة "رسالتي إلى الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة... هذا وقت حرب وخطر عالمي".
وأضاف: "خفضوا الأسعار التي تفرضونها في المضخة، ليعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتج... افعلو ذلك الآن".
فعلق أحدهم على التغريدة قائلا "شكرا لك على هذه التغريدة، سيدي الرئيس. لقد خفضت جميع محطات الوقود المحلية من حولي أسعارها على الفور بمقدار دولارين لأن إشعارات التغريدات الخاصة بك قيد التشغيل".
وقال آخر "لقد عرضتها (التغريدة) على موظف محطة الوقود، فقال: لماذا تريني هذا؟ "فقلت: قال الرئيس خفضوا الأسعار. فابتسم ابتسامة عريضة، لكنه أخذ نفس المبلغ مني".
وقال ديفيد ويليامز: "ها ها ها. لقد اتهمت بوتين بالأمس. الآن مشغلو محطات الوقود؟ لا أتوقع حقًا الصدق من السياسيين، لكن على الأقل أعمل وفق المنطق".
وقال ناشط آخر "لسنا بحاجة إلى قوانين، نحن فقط بحاجة إلى تغريدات من أقوى شخص في العالم. شكرا لك جو".
جاءت تغريدة بايدن بينما ارتفع سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.82 دولار في الأسابيع الأخيرة، ووصل سعر اللتر في ولاية كاليفورنيا إلى 6.25 دولار، مقارنة بنحو 3 دولارات قبل نحو عام.
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ويثير الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة الوقود استياء الأمريكيين، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج سياسية تتمثل في خسارة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في انتخابات التجديد النصفي في أواخر هذا العام.
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