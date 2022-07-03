عربي
إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
https://arabic.sputniknews.com/20220703/تقرير-نحو-4457-مستوطنا-اقتحموا-الأقصى-الشهر-الماضي-1064586806.html
تقرير: نحو 4457 مستوطنا اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
تقرير: نحو 4457 مستوطنا اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
اعتقلت إسرائيل خلال الشهر الماضي 205 فلسطينيين من مدينة القدس، فيما اقتحم ما يزيد عن 4457 مستوطنا المسجد الأقصى، بحسب ما أورده تقرير فلسطيني شهري. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:39+0000
2022-07-03T16:39+0000
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062870964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_640aba0f940fd8128f3533e2af29c7f0.jpg
ووثق التقرير الذي تصدره هيئة علماء فلسطين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في غزة، اقتحام أكثر من 4457 مستوطناً المسجد الأقصى، خلال يونيو/ حزيران الماضي.وأصدرت المحاكم الإسرائيلية 28 أمر إبعاد لناشطين مقدسيين منها 14 عن المسجد الأقصى و2 عن مدينة القدس، كما أصدرت 26 أمر حبس منزلي، وفق موقع "مدينة القدس".واعتقلت القوات الإسرائيلية بحسب المصدر ذاته، الشهر الماضي 205 مقدسيين، من ضمنهم أكثر من 15 امرأة وما يزيد عن 20 طفلا.ونفذت القوات الإسرائيلية 186 اعتقالا ميدانيا لناشطين مقدسيين خلال الفترة ذاتها، وفق التقرير.وذكر التقرير الذي يرصد الاعتداءات الإسرائيلية" على مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل شهري، أنه وثق هدم السلطات الإسرائيلية 59 منشأة في القدس، بينها حالتا هدم ذاتي قسري (تم إجبار أصحابها على هدمها) و57 حالة هدم بالجرافات الإسرائيلية في مناطق متعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مجموعات-من-المستوطنين-تقتحم-المسجد-الأقصى-في-القدس-1063104792.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062870964_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99143519d6e36fe4490d7ebd5d73f14c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل

تقرير: نحو 4457 مستوطنا اقتحموا الأقصى الشهر الماضي

16:39 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
اعتقلت إسرائيل خلال الشهر الماضي 205 فلسطينيين من مدينة القدس، فيما اقتحم ما يزيد عن 4457 مستوطنا المسجد الأقصى، بحسب ما أورده تقرير فلسطيني شهري.
ووثق التقرير الذي تصدره هيئة علماء فلسطين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في غزة، اقتحام أكثر من 4457 مستوطناً المسجد الأقصى، خلال يونيو/ حزيران الماضي.
وأصدرت المحاكم الإسرائيلية 28 أمر إبعاد لناشطين مقدسيين منها 14 عن المسجد الأقصى و2 عن مدينة القدس، كما أصدرت 26 أمر حبس منزلي، وفق موقع "مدينة القدس".
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس
5 يونيو, 05:45 GMT
واعتقلت القوات الإسرائيلية بحسب المصدر ذاته، الشهر الماضي 205 مقدسيين، من ضمنهم أكثر من 15 امرأة وما يزيد عن 20 طفلا.
ونفذت القوات الإسرائيلية 186 اعتقالا ميدانيا لناشطين مقدسيين خلال الفترة ذاتها، وفق التقرير.
وذكر التقرير الذي يرصد الاعتداءات الإسرائيلية" على مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل شهري، أنه وثق هدم السلطات الإسرائيلية 59 منشأة في القدس، بينها حالتا هدم ذاتي قسري (تم إجبار أصحابها على هدمها) و57 حالة هدم بالجرافات الإسرائيلية في مناطق متعددة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала