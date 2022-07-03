https://arabic.sputniknews.com/20220703/تقرير-نحو-4457-مستوطنا-اقتحموا-الأقصى-الشهر-الماضي-1064586806.html
تقرير: نحو 4457 مستوطنا اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
تقرير: نحو 4457 مستوطنا اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
اعتقلت إسرائيل خلال الشهر الماضي 205 فلسطينيين من مدينة القدس، فيما اقتحم ما يزيد عن 4457 مستوطنا المسجد الأقصى، بحسب ما أورده تقرير فلسطيني شهري. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:39+0000
2022-07-03T16:39+0000
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ووثق التقرير الذي تصدره هيئة علماء فلسطين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في غزة، اقتحام أكثر من 4457 مستوطناً المسجد الأقصى، خلال يونيو/ حزيران الماضي.وأصدرت المحاكم الإسرائيلية 28 أمر إبعاد لناشطين مقدسيين منها 14 عن المسجد الأقصى و2 عن مدينة القدس، كما أصدرت 26 أمر حبس منزلي، وفق موقع "مدينة القدس".واعتقلت القوات الإسرائيلية بحسب المصدر ذاته، الشهر الماضي 205 مقدسيين، من ضمنهم أكثر من 15 امرأة وما يزيد عن 20 طفلا.ونفذت القوات الإسرائيلية 186 اعتقالا ميدانيا لناشطين مقدسيين خلال الفترة ذاتها، وفق التقرير.وذكر التقرير الذي يرصد الاعتداءات الإسرائيلية" على مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل شهري، أنه وثق هدم السلطات الإسرائيلية 59 منشأة في القدس، بينها حالتا هدم ذاتي قسري (تم إجبار أصحابها على هدمها) و57 حالة هدم بالجرافات الإسرائيلية في مناطق متعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مجموعات-من-المستوطنين-تقتحم-المسجد-الأقصى-في-القدس-1063104792.html
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل
تقرير: نحو 4457 مستوطنا اقتحموا الأقصى الشهر الماضي
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اعتقلت إسرائيل خلال الشهر الماضي 205 فلسطينيين من مدينة القدس، فيما اقتحم ما يزيد عن 4457 مستوطنا المسجد الأقصى، بحسب ما أورده تقرير فلسطيني شهري.
ووثق التقرير الذي تصدره هيئة علماء فلسطين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في غزة، اقتحام أكثر من 4457 مستوطناً المسجد الأقصى
، خلال يونيو/ حزيران الماضي.
وأصدرت المحاكم الإسرائيلية 28 أمر إبعاد لناشطين مقدسيين منها 14 عن المسجد الأقصى و2 عن مدينة القدس، كما أصدرت 26 أمر حبس منزلي، وفق موقع "مدينة القدس
".
واعتقلت القوات الإسرائيلية بحسب المصدر ذاته، الشهر الماضي 205 مقدسيين، من ضمنهم أكثر من 15 امرأة وما يزيد عن 20 طفلا.
ونفذت القوات الإسرائيلية 186 اعتقالا ميدانيا لناشطين مقدسيين خلال الفترة ذاتها، وفق التقرير.
وذكر التقرير الذي يرصد الاعتداءات الإسرائيلية" على مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل شهري، أنه وثق هدم السلطات الإسرائيلية 59 منشأة في القدس، بينها حالتا هدم ذاتي قسري (تم إجبار أصحابها على هدمها) و57 حالة هدم بالجرافات الإسرائيلية في مناطق متعددة.