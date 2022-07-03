https://arabic.sputniknews.com/20220703/تونس-عودة-العمل-بمشروع-محطة-غاز-تطاوين-بعد-توقفه-بسبب-كورونا-1064570431.html
تونس.. عودة العمل بمشروع محطة غاز تطاوين بعد توقفه بسبب كورونا
تونس.. عودة العمل بمشروع محطة غاز تطاوين بعد توقفه بسبب كورونا
أعلن المدير العاّم للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي اليوم الأحد استئناف العمل بمشروع محطة الغاز بالقرضاب في ولاية تطاوين. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:02+0000
2022-07-03T11:02+0000
2022-07-03T11:02+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقل موقع إذاعة "موازييك إف إم" عن الخماسي أن الأشغال في المشروع عادت إلى وضعها الطبيعي بعد أن توقفت جراء جائحة كورونا.وأوضح المسؤول التونسي أنه جرى حل عدد من الإشكاليات، ومن المنتظر أن تكون المحطة جاهزة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وأشار الخماسي إلى أن الشركة المشرفة على المشروع ستطلق إجراءات انتداب الدفعة الثانية من العمالة ابتداء من 15 يوليو/ تموز.وتضم المحّطة وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي الذي سيتم ضخه من شبكات غاز لصالح أهالي تطاوين للاستعمال المدني.كما يضم وحدة لتعبئة قوارير الغاز، ووحدة أخرى لتحويل الغاز القادم من محّطة غاز نوارة لغاز سائل ينقل عبر الشاحنات.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/حريق-في-واحة-تونسية-يستمر-5-ساعات-ويدمر-150-من-أصول-النخيل-1064565536.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس.. عودة العمل بمشروع محطة غاز تطاوين بعد توقفه بسبب كورونا
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أعلن المدير العاّم للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي اليوم الأحد استئناف العمل بمشروع محطة الغاز بالقرضاب في ولاية تطاوين.
ونقل موقع إذاعة "موازييك إف إم"
عن الخماسي أن الأشغال في المشروع عادت إلى وضعها الطبيعي بعد أن توقفت جراء جائحة كورونا.
وأوضح المسؤول التونسي أنه جرى حل عدد من الإشكاليات، ومن المنتظر أن تكون المحطة جاهزة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأشار الخماسي إلى أن الشركة المشرفة على المشروع ستطلق إجراءات انتداب الدفعة الثانية من العمالة ابتداء من 15 يوليو/ تموز.
وتضم المحّطة وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي الذي سيتم ضخه من شبكات غاز لصالح أهالي تطاوين للاستعمال المدني.
كما يضم وحدة لتعبئة قوارير الغاز، ووحدة أخرى لتحويل الغاز القادم من محّطة غاز نوارة لغاز سائل ينقل عبر الشاحنات.