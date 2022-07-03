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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220703/حاكم-بيلغورود-الروسية-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-4-في-أعقاب-الانفجارات-بالمنطقة-1064561905.html
حاكم بيلغورود الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في أعقاب الانفجارات بالمنطقة
حاكم بيلغورود الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في أعقاب الانفجارات بالمنطقة
أعلن حاكم بيلغورود جنوبي غرب روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرون بينهم طفل، في أعقاب الانفجارات التي سمعت بالمنطقة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T03:55+0000
2022-07-03T03:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال في تدوينة على قناته الرسمية في تلغرام، الأحد إنه "في الوقت الحالي، هناك أربعة، نقل شخصين إلى المستشفى، رجل وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات. الرجل الآن في حالة خطيرة، وتم فحص شخصين على الفور.. وفي الوقت الحالي، هناك معلومات عن ثلاثة قتلى".وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد مراسل سبوتنيك بأنه سمع أصوات انفجارات عالية في المنطقة والمناطق المحيطة.وتضرر أحد عشر مبنى سكنيا وأكثر من 30 منزلا خاصا في بيلغورود. وقال غلادكوف إن خمسة منازل دمرت بالكامل.وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلغورود، في ظل العملية العسكرية الخاصة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/حاكم-بيلغورود-في-روسيا-سماع-دوي-انفجارات-واشتعال-النيران-في-منزل-خاص-وإصابة-شخصين-1064561408.html
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أخبار روسيا اليوم

حاكم بيلغورود الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في أعقاب الانفجارات بالمنطقة

03:55 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم بيلغورود جنوبي غرب روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرون بينهم طفل، في أعقاب الانفجارات التي سمعت بالمنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال في تدوينة على قناته الرسمية في تلغرام، الأحد إنه "في الوقت الحالي، هناك أربعة، نقل شخصين إلى المستشفى، رجل وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات. الرجل الآن في حالة خطيرة، وتم فحص شخصين على الفور.. وفي الوقت الحالي، هناك معلومات عن ثلاثة قتلى".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد مراسل سبوتنيك بأنه سمع أصوات انفجارات عالية في المنطقة والمناطق المحيطة.
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
حاكم بيلغورود في روسيا: اشتعال النيران في منزل خاص وإصابة شخصين
01:46 GMT
وتضرر أحد عشر مبنى سكنيا وأكثر من 30 منزلا خاصا في بيلغورود. وقال غلادكوف إن خمسة منازل دمرت بالكامل.
وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلغورود، في ظل العملية العسكرية الخاصة الروسية.
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