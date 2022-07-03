https://arabic.sputniknews.com/20220703/حاكم-بيلغورود-في-روسيا-سماع-دوي-انفجارات-واشتعال-النيران-في-منزل-خاص-وإصابة-شخصين-1064561408.html
حاكم بيلغورود في روسيا: اشتعال النيران في منزل خاص وإصابة شخصين
حاكم بيلغورود في روسيا: اشتعال النيران في منزل خاص وإصابة شخصين
أكد حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه سمع دوي انفجارات في المقاطعة، حيث اشتعلت النيران في منزل خاص، وأصيب شخصان. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T01:46+0000
2022-07-03T01:46+0000
2022-07-03T01:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال في تدوينة على "تلغرام"، الأحد، إنه "منذ نصف ساعة، سمعت سلسلة من الانفجارات في بيلغورود. اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص في شارع 23 ماياكوفسكي. تعمل جميع الخدمات التشغيلية على الفور. هناك ضحيتان. تم نقلهما بالفعل إلى المستشفى".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وفاة-امرأة-أصيبت-في-قصف-أوكراني-لقرية-روسية-1062751165.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
حاكم بيلغورود في روسيا: اشتعال النيران في منزل خاص وإصابة شخصين
01:46 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 01:49 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
أكد حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه سمع دوي انفجارات في المقاطعة، حيث اشتعلت النيران في منزل خاص، وأصيب شخصان.
موسكو - سبوتنيك. وقال في تدوينة على "تلغرام"، الأحد، إنه "منذ نصف ساعة، سمعت سلسلة من الانفجارات في بيلغورود
. اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص في شارع 23 ماياكوفسكي. تعمل جميع الخدمات التشغيلية على الفور. هناك ضحيتان. تم نقلهما بالفعل إلى المستشفى".
وتابع أنه "يجري التحقيق في أسباب الحادث، ويفترض أن نظام الدفاع الجوي تم تفعيله".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".