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حاكم كورسك: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار
حاكم كورسك: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار
أكد حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقط ت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:14+0000
2022-07-03T07:14+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ستاروفويت أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز Strizh أثناء اقترابها من مدينة كورسك الروسية ، دون وقوع إصابات.وقال: "الليلة عند اقترابهما من كورسك أسقطت قوات دفاعنا الجوي طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز ستريز. وبفضل الإجراءات المتميزة للقوات المسلحة لم يصب أحد بأذى".كما قدم ستاروفويت تعازيه لأسر الضحايا الذين قتلوا خلال قصف في منطقة بيلغورود في وقت سابق اليوم.وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إن النيران اشتعلت في منزل خاص، وأبلغ لاحقًا بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، من بينهم طفل، مؤكدا إجراء تحقيق في الأمر.ووفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير ما لا يقل عن 39 منزلا خاصا في بيلغورود، خمسة منها انهارت تماما ، مع 11 مبنى سكني لأضرار جزئية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

حاكم كورسك: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار

07:14 GMT 03.07.2022
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985.
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
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أكد حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقط ت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ستاروفويت أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز Strizh أثناء اقترابها من مدينة كورسك الروسية ، دون وقوع إصابات.
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وقال: "الليلة عند اقترابهما من كورسك أسقطت قوات دفاعنا الجوي طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز ستريز. وبفضل الإجراءات المتميزة للقوات المسلحة لم يصب أحد بأذى".
كما قدم ستاروفويت تعازيه لأسر الضحايا الذين قتلوا خلال قصف في منطقة بيلغورود في وقت سابق اليوم.

وكان مراسل سبوتنيك قد أفاد في وقت سابق اليوم عن سماع أصوات فرقعة عالية في مدينة بيلغورود.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إن النيران اشتعلت في منزل خاص، وأبلغ لاحقًا بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، من بينهم طفل، مؤكدا إجراء تحقيق في الأمر.
ووفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير ما لا يقل عن 39 منزلا خاصا في بيلغورود، خمسة منها انهارت تماما ، مع 11 مبنى سكني لأضرار جزئية.
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