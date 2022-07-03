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https://arabic.sputniknews.com/20220703/حكم-جديد-ضد-جوني-ديب-يلزمه-بدفع-38-ألف-دولار-للمحكمة-1064594430.html
حكم جديد ضد جوني ديب يلزمه بدفع 38 ألف دولار للمحكمة
حكم جديد ضد جوني ديب يلزمه بدفع 38 ألف دولار للمحكمة
صدر حكم جديد ضد الفنان الأمريكي، جوني ديب، يلزمه بدفع رسوم للمحكمة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T20:09+0000
2022-07-03T20:09+0000
جوني ديب
آمبر هيرد
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ويلزم الحكم جوني ديب بدفع مبلغ 38 ألف دولار للمحكمة كرسوم اتحاد الحريات المدنية، حسب موقع تي إم زي.وسبب دفع جوني لهذا امبلغ هو قيام محاموه بمحاولة الوصول لوثائق تنفي اداعاءات آمبر حول تبرعها بملغ حصلت عليه من جوني ديب في القضية الأولى بينهما. وطالبت الحكومة جوني ديب بدفع المبلغ وهو إجمالي ما تحملته المحكمة من أجل الوصول لوثائق تنفي ادعاءات آمبر هيرد.
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جوني ديب, آمبر هيرد

حكم جديد ضد جوني ديب يلزمه بدفع 38 ألف دولار للمحكمة

20:09 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022
ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images
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صدر حكم جديد ضد الفنان الأمريكي، جوني ديب، يلزمه بدفع رسوم للمحكمة.
ويلزم الحكم جوني ديب بدفع مبلغ 38 ألف دولار للمحكمة كرسوم اتحاد الحريات المدنية، حسب موقع تي إم زي.
وسبب دفع جوني لهذا امبلغ هو قيام محاموه بمحاولة الوصول لوثائق تنفي اداعاءات آمبر حول تبرعها بملغ حصلت عليه من جوني ديب في القضية الأولى بينهما.
وطالبت الحكومة جوني ديب بدفع المبلغ وهو إجمالي ما تحملته المحكمة من أجل الوصول لوثائق تنفي ادعاءات آمبر هيرد.
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