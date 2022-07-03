https://arabic.sputniknews.com/20220703/خبير-العسل-يمكن-أن-يصبح-ساما-إذا-تناولته-بهذه-الطريقة-1064593930.html

خبير: العسل يمكن أن يصبح ساما إذا تناولته بهذه الطريقة

خبير: العسل يمكن أن يصبح ساما إذا تناولته بهذه الطريقة

يُعرف العسل بخيراته وفوائده الصحية العديدة، حيث يستخدمه الكثيرون كبديل للسكر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T19:40+0000

2022-07-03T19:40+0000

2022-07-03T19:47+0000

الصحة

منوعات

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على مدى أجيال، تم تناول العسل مع كوب من ماء الليمون الدافئ بعد الاستيقاظ مباشرة، والذي يقال إنه يزيل السموم من الجسم ويعزز فقدان الوزن.إلا أن المدرب الهندي سادجورو مؤسس منظمة "ايشا" لتعليم اليوغا في أنحاء العالم يرى أن هناك طريقة معينة يصبح فيها العسل ساما.قال سادجورو عبر حسابه على إنستغرام: "إذا وضعته في ماء مغلي، فإن بعض أجزاء العسل ستتحول إلى مواد سامة"، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".وأضاف " لذا لا يجب أن تضع العسل في الماء المغلي أبدا وألا تطبخه".ردا على كعكات العسل الشائعة في الثقافات الغربية، يقول سادجورو "إذا تم طهي العسل في درجة حرارة معينة، فقد يصبح ساما".ما هي الطريقة الصحيحة لاستهلاكه؟يعتقد الخبراء أن أفضل طريقة لاستهلاك العسل هي تناوله منفردا، ويقولون إذا كنت ترغب في الاستمتاع به مع بعض الحليب أو ماء الليمون، فعليك التأكد من تبريد المشروب أولا قبل خلط ملعقة من العسل.وبحسب الأيورفيدا (الطب الهندي القديم) أيضا فإن العسل الدافئ يمكن أن يكون سما بطيئا يمكن أن يؤدي إلى شيء يسمى "ama" مما يعني تسمما في الجسم.الفوائد الصحية للعسل وقيمته الغذائيةالعسل منتج طبيعي يُستخرج من خلايا النحل. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، مما يجعلها رائعة للتحكم في الالتهابات. يمكن أن يؤدي تناول العسل أيضا إلى التئام الجروح بشكل أسرع، ويساعد في تعزيز فقدان الوزن وأيضا تقليل مشاكل الجهاز الهضمي.والأهم من ذلك أنه ينظم مستويات السكر في الدم وقد يحسن صحة قلبك.بقدر ما يتعلق الأمر بالمحتوى الغذائي للعسل، فهو مرتفع للغاية.وفقا لـ FoodData Central، تحتوي ملعقة واحدة أو 21 غراما من العسل الخام على 64 سعرا حراريا و17 غراما من السكر. ومع ذلك، فهو يحتوي على كمية صحية من المغذيات الدقيقة بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والنياسين والبوتاسيوم والزنك، إلخ.بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العسل أيضا مصدرا جيدا للأحماض الأمينية والإنزيمات والمركبات المفيدة الأخرى.

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