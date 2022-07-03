https://arabic.sputniknews.com/20220703/دراسة-نحو-90-من-الألمان-يخفضون-الإنفاق-بسبب-التضخم-وارتفاع-أسعار-الطاقة-1064589613.html
دراسة: نحو 90% من الألمان يخفضون الإنفاق بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة
دراسة: نحو 90% من الألمان يخفضون الإنفاق بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة
ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أن نحو 91% من الألمان خفضوا التكاليف وبدأوا الادخار بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة قياسية في أسعار الطاقة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T17:39+0000
2022-07-03T17:39+0000
2022-07-03T17:39+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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وأضافت الصحيفة نقلاً عن دراسة أجرتها شركة "إنسا" للأبحاث إلى أن "9% فقط من المستطلعين أعلنوا عدم تخفيضهم الإنفاق، ووفر المواطنون الألمان المال في شراء الملابس والإجازات الترفيهية والذهاب إلى الحانات والرحلات بواسطة السيارات والطعام واستهلاك المياه والأنشطة الثقافية وغيرها".بالإضافة إلى ذلك ، قال 75% من الألمان إن التضخم قد أثر بشدة على رفاههم، خصوصا في الأسر التي يقل دخلها عن 2000 يورو شهريا".وقال نصف المشاركين في الاستطلاع إن وضعهم المالي قد ساء هذا العام، وتوقع 46% منهم زيادة الوضع سوءا".هذا وتواجه ألمانيا، مثل الدول الغربية الأخرى، مشاكل اقتصادية حادة، ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم - بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-أزمة-تنذر-بانكماش-اقتصادي-في-ألمانيا-1062457771.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا
دراسة: نحو 90% من الألمان يخفضون الإنفاق بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة
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ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أن نحو 91% من الألمان خفضوا التكاليف وبدأوا الادخار بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة قياسية في أسعار الطاقة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن دراسة أجرتها شركة "إنسا" للأبحاث إلى أن "9% فقط من المستطلعين أعلنوا عدم تخفيضهم الإنفاق، ووفر المواطنون الألمان المال في شراء الملابس والإجازات الترفيهية والذهاب إلى الحانات والرحلات بواسطة السيارات والطعام واستهلاك المياه والأنشطة الثقافية وغيرها".
بالإضافة إلى ذلك ، قال 75% من الألمان إن التضخم
قد أثر بشدة على رفاههم، خصوصا في الأسر التي يقل دخلها عن 2000 يورو شهريا".
وقال نصف المشاركين في الاستطلاع إن وضعهم المالي قد ساء هذا العام، وتوقع 46% منهم زيادة الوضع سوءا".
هذا وتواجه ألمانيا، مثل الدول الغربية الأخرى، مشاكل اقتصادية حادة، ارتفاع أسعار الطاقة
وزيادة التضخم - بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.