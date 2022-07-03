https://arabic.sputniknews.com/20220703/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-لابيد-يجري-تقييما-للوضع-بعد-تزايد-الإصابات-بكورونا-1064580730.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد يجري تقييما للوضع بعد تزايد الإصابات بكورونا
رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد يجري تقييما للوضع بعد تزايد الإصابات بكورونا
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، اليوم الأحد، تقييما للوضع بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:30+0000
2022-07-03T14:30+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية أوصوا في الجلسة لابيد وهوروفيتس بمراقبة الوباء وإدارته بما يتوافق مع زيادة معدلات الإصابة بالمرض، وتشديد الإجراءات والقيود يمل يتناسب مع الوضع، والاستمرار في تخزين الأدوية والمشتريات وفق توصيات وزارة الصحة.وقال رئيس الوزراء لابيد "الحفاظ على مستوى الجاهزية أمر بالغ الأهمية، نحن عن أهبة الاستعداد".وأضاف لابيد: "نقترب من ذروة موسم السياحة العالمي في جميع المطارات، بما في ذلك في إسرائيل. سيكون لهذا تأثير على سرعة الانتشار. في هذا الصدد، يعد الحفاظ على مستوى من الاستعداد أمرا بالغ الأهمية".وحضر الجلسة، رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت والمدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 6862 إصابة جديدة بكورونا تم التحقق منهم في اليوم الأخير، من أصل 16162 فحصا أجري أمس للكشف عن الفيروس.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا
رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد يجري تقييما للوضع بعد تزايد الإصابات بكورونا
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، اليوم الأحد، تقييما للوضع بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت صحيفة "معاريف
" العبرية أن خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية أوصوا في الجلسة لابيد وهوروفيتس بمراقبة الوباء وإدارته بما يتوافق مع زيادة معدلات الإصابة بالمرض، وتشديد الإجراءات والقيود يمل يتناسب مع الوضع، والاستمرار في تخزين الأدوية والمشتريات وفق توصيات وزارة الصحة.
وقال رئيس الوزراء لابيد "الحفاظ على مستوى الجاهزية أمر بالغ الأهمية، نحن عن أهبة الاستعداد".
وأضاف لابيد: "نقترب من ذروة موسم السياحة العالمي في جميع المطارات، بما في ذلك في إسرائيل. سيكون لهذا تأثير على سرعة الانتشار. في هذا الصدد، يعد الحفاظ على مستوى من الاستعداد أمرا بالغ الأهمية".
وحضر الجلسة، رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت
والمدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 6862 إصابة جديدة بكورونا تم التحقق منهم في اليوم الأخير، من أصل 16162 فحصا أجري أمس للكشف عن الفيروس.